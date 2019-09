A Renault hazai importőre azt mondja, hogy a vontatással a legfőbb probléma a hatótávolság-kijelzés drasztikusan megbízhatatlanná válása lenne. Ez azért nem tűnik egy megoldhatatlan problémának, de a hazai Renault-képviselet tudomása szerint a kis piaci igényhez képest túl komplikált feladattal nem foglalkozik a gyártás-fejlesztés sem (egyelőre). Valószínűleg azért az a komolyabb fejlesztési igény is ott lehet a háttérben, hogy a vontatmányt nem csak húzni kell tudni, de meg is kell tudni állítani. Márpedig a hagyományos benzines kisautóknál eleve másfélszer nehezebb, csaknem másfél tonnás Zoé fékrendszerét a hátsó dobokkal láthatóan nem egy 750 kilós, fék nélküli utánfutóhoz tervezték.

Egyelőre sajnos csak a gazdagok. A kisebb, olcsóbb villanyautók vagy konnektorról tölthető autók gyártói nemigen foglalkoztak ezzel a témával a fejlesztések során. Nálunk is kapható, 15 millió forint alatti árú, külső forrásból tölthető, tisztán elektromos üzemre is képes személyautó, amellyel gyári jóváhagyással lehetne vontatni – nincs. (Érdekes, de még a Renault Kangoo Z.E.-ből is csak a kétszemélyes teherautó-változathoz rendelhető vonóhorog, alig 100 ezer forintért.) De miért nincs?

Viszont a piaci igény, akármilyen kicsi is, ha van, nem maradhat sokáig kielégítetlenül. Aki mégis vontatni szeretne egy Zoéval, urambocsá’ egy Twizyvel, ennél a német cégnél kezdheti a kanosszajárást. Elvileg amit Németországban le lehet vizsgáztatni, az előbb-utóbb magyar forgalmit is kaphat, de nem ígérünk rövid ügyintézést egy hazai rendszámos Zoé itthoni levizsgáztatásához a vonóhoroggal. Egy messzi-messzi galaxisban pedig egy vállalkozó kedvű ausztrál tulaj szereltette fel a nem-elektromos Hyundai Kona vonóhorgát saját elektromos autójára és azóta is vígan húzgál vele egy kis féltonnás lakókocsit. Az első igazi gyári vonóhorgos e-népautó majd a Tesla Model 3 lehet, 910 kilogrammos vontatási kapacitással – ezt májusban jelentette be a gyártó.

Akinek viszont sok pénze van villanyautóra, akár komoly gyári vontatási kapacitást is kaphat. Naná, hogy egy amerikai modell, a Tesla Model X volt az első, amely hivatalos gyári vonóhoroggal is felszerelhető. A 2,5 tonnás elektromos SUV akár 2250 kilós fékezett vontatmányt is húzhat a gyári horoggal, de a Tesla is kitér arra a kézikönyvben, hogy ilyenkor a hatótáv-kijelzés adatait nem lehet komolyan venni. Vontatáskor a Tesla egyébként az elektronikáját is átállítja: lekapcsolja a tempomatot, bekapcsolja viszont a menetstabilizáló elektronika vontatmány-stabilizáló programját. Mindezt persze több mint harmincmillió forintért.

Valamivel olcsóbban juthatunk vontatni képes elektromos autóhoz a Jaguar i-Pace-szel, amely 750 kilogrammos maximális vontatási kapacitással gyári vonóhoroggal is kapható, brit árból átszámítva 600 ezer forintos felárért. A Mercedes EQC is felszerelhető vonóhoroggal (amihez jár az ESP vontatmány-stabilizáló programja is), 384 ezer forintért, 1800 kilogrammos kapacitással. Az Audi e-tron szintén 1800 kilogrammos vonóhorga háromszázezer forintba kerül.

A konnektoros hibrideknél már szélesebb a választék vonóhorgos autóból, hiszen ezek a kocsik jellemzően egy benzinnel vagy dízelmotorral is kapható modellből fejlesztett autók, amelyeknél leginkább csak a vontatható tömeg tér el az alapmodellétől, elsősorban a nagyobb saját tömeg miatt. De azért még itt sem mindig olyan magától értetődő a vontatás, mint a hagyományos kocsiknál. A Hyundai például árul vonóhorgot a plug-in Ioniqhoz (172 ezer forintért), de vannak piacok, ahol ezt csak kerékpárszállító felszereléséhez ajánlja, máshol viszont 750 kg-ig ad meg vontatási tömeget. A Volkswagen Golf GTE plug-in hibrid (amely már nem rendelhető) viszont simán húzhatott 750 kg-ig fékezetlen, 1500 kg-ig fékezett vontatmányt.

A használtaitó-piac nagy plug-in vontató favoritja az összkerékhajtású Mitsubishi Outlander PHEV, amely ugyan 500 kg-mal kisebb terhet tud elhúzni, mint a dízelváltozat, de a fékezett vontatmány tömege így is elérheti a másfél tonnát. De még ennél is többet el tud húzni a Passat GTE és az Audi A3 e-tron (1600 kg).

A zöldrendszámozható nagy plug-in luxus-SUV-k pedig már eleve úgy készültek, hogy a gyártók terveztek a célpiac jacht- vagy lószállító-vontatási igényeivel is. Tehát BMW X5 vagy a GLE Merci, a Range Rover konnektoros hibrid változata, a Volvo T8 típusai mind két tonna feletti (fékezett) tömeget húzhatnak. A bajnok pedig a Porsche Cayenne S-E Hybrid, a maga kis 3,5 tonnás vontatási kapacitásával, plug-in hibrid létére.

Megkérdeztük a Hibridek Ősanyjának, a Toyotának hazai szakértőit, náluk hogyan van ez a vontatási kérdés. Mint elmondták, tényleg kellettek a piaci igények a vontatásra képes hibridek kifejlesztéséhez, hisz ezt a képességet több, a tervezésnél-fejlesztésnél fontos tényező is befolyásolja:

– Karosszéria és vázszerkezet fizikai kialakítása

– Futómű

– Fék

– Kormánymű és kiegészítői

– Hibrid rendszerben a hibrid vezérlőegység, illetve az ebben található vezérlőprogram

– Hybrid rendszerben az inverter/konverter

– A fenti két egység hűtése.

Jelenleg a Toyota hibridjei a Prius Plug-in, a Prius Plus és a Yaris hibrid kivételével mind gyárilag vonóhorgozhatók, de vontatási képességük meglepően szerény. A kifutó Auris hibrid csupán 345 kilót húzhat. Az új Corolla hibridek már jobban bírják, fékezetlenül 450, fékezetten 750 kg-os vontatmánnyal is elboldogulnak. A Prius 725 kg-ot vontathat, akár fékkel, akár anélkül. Az SUV-kat jellegüknél fogva gyakrabban használják vontatásra, így fel is készítette őket erre a gyártó. A C-HR hibrid 725 kg-os fékezetlen tömeget is húzhat (igaz a fékezett maximális tömeg is csak ennyi), a RAV-4 pedig egységesen 750 kg-os fékezetlen, kiviteltől függően pedig akár 1650 kg-os fékezett vontatmányt is el tud húzni.