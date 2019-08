András bácsi a falu legsportosabb nyugdíjasa, egykor a település megyei első osztályú focicsapatát irányította, de 70 fölött is aktív: a decemberi fagyban is kerékpárral hajtott a tornaterem felé. Hetente egyszer ingyen edzette a helyi általános iskola fiúcsapatát, aznap is a gyerekekhez tekert – így indul a közlekedési balesetek bírósági utóéletét bemutató sorozatunk e heti története.

Befagyott pocsolya

Nemrég összeállítást közölt a Vezess azokról a remek ötletekről, amelyek tőlünk nyugatra – vagy éppen a tengerentúlon – biztonságosabbá és gördülékenyebbé teszik a közlekedést. A gyalogátkelők kialakításától a profi járművezető-képzésig bőven lenne mit átvenni Magyarországnak. Sokak szerint az egyik ilyen bevált módszer, hogy a jogosítvány sikeres megszerzése után a kezdő autósok mellett kell, hogy üljön egy esztendeig egy rutinos, régóta autót vezető családtag vagy barát. Akinek a személye pusztán a jelenlétével megnyugtatja a közlekedés millió ismeretlenes világába újonnan bekapcsolódókat, a tapasztalatuk pedig – ha szükséghelyzet van – sokat érhet.

Valószínűleg Liza sem került volna bíróság elé, ha egy megfontolt „régi motoros” is ott ül a Daciájában azon a jeges reggelen. A 18 esztendős kozmetikus mindössze a harmadik alkalommal vezetett a jogsi zsebre vágása után, amikor az otthonától a megyeszékhelyen lévő munkahelyére autózott. Éppen ezért szerezte meg a papírt, a katasztrofális buszközlekedést hátrahagyva kocsival immár mindig beért időben a szépségszalon nyitására. Pontosabban aznap harmadszor, igaz, nem sokkal utána a rendőrök is megjöttek.