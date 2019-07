Ami bizonyosnak tűnik, olyan mértékben ömlenek be nyugatról a 10-20, vagy éppen 50-60 milliós használt sportkocsik, a 400-500 lóerő környékén hörgő SUV-ok, és a még tőlük is macsóbb amerikai izomautók, amire soha nem volt példa.

2019 első hat hónapjában:

256 darab Porsche érkezett az országba,

102 darab Ford Mustang,

100 darab M-es BMW,

80 darab Mercedes AMG,

25 darab Maserati,

22 darab Dodge Challanger,

21 darab Audi RS,

21 darab Chevrolet Corvette,

19 darab Chevrolet Camaro,

11 darab Ferrari,

11 darab R8-as Audi.

Ez így már a 700-at közelíti, plusz Lamborghinik, Aston Martinok, Jaguarok és vagy ötféle japán sportautó színesítette az állományt.

Kezdjük a Porschékkal, látványos az import növekedése

2017 egészében 343 használt Porschét vontattak át a kereskedők nyugati hátarainkon, tavaly 456-ot, míg idén hat hónap alatt immár 256-ot. Leginkább első generációs Cayenne-ek, igen vegyes évjáratú Boxsterek, és zömében öregecske Panamerák a kedvencek. Sokuk kijön egy új Octavia árából, ám a partityúkok szemében nagyobb a presztízsük.

Szerencsére szép számban 911-esek is érkeztek: a cikkünkhöz használt Datahouse-statisztikák szerint 1970-es évjáratú volt a legidősebb, míg a legfrissebbek mindössze pár hónaposak az 59 darabos flottából.

Egypár igazán ritka stuttgarti konstrukció is érkezett. Két darab, minden bizonnyal remek állapotú 356-os (1957, 1963), egy 912-es (1967), és a talán legkevésbé ismert Porschéból, a 914-esből is behoztak egyet (1975).

AMG-s Mercedesek kétnaponta

Depresszió ellen receptre írnám az autózás iránt érdeklődőknek az Affalterbachban gyártott termékeket, már a legkisebb A-osztály is letaglózó élmény pályán (pl. a Hungaroringen, mangalicasülttel a pocakban). Szerda reggel azt is elolvashatják a Vezessen, hogy miként hasít az utód a jaramai F1-pályán, addig pediglen azt, hogyan adta át kérés nélkül a telefonszámát egy magyar hajadon, amikor a GT C Roadstert teszteltük.

Használt AMG-ből 80 darabos a féléves behozatal, mivel 2018 egészében 132-t vásároltak a kereskedők és a megrendelőik, ezt is érdemi emelkedésnek tekinthetjük.

A C-osztály legfickósabbjaiból 22 darab jött be, E-osztályból 10, S-ből 12. Utóbbiból három kaszniváltozatot is kínál a Mercedes, 8 példány kétajtós volt (sajnos itt nem választja külön a Coupekat és a Cabriolet-kat a Datahouse).

Amitől sokak zsebében kinyílik a bicska Azok ugye a végtelenségig felhúzott szabadidő-autók. Nemcsak újonnan, használtan is kedveltek bizonyos körökben: 21 darab X6 M jött be fél év alatt kis hazánkba, és 14 darab X5 M, miközben összesen 16 Mercedes SUV-on díszelgett AMG-felirat.

Kereken 100 M-es BMW

Miközben az elmúlt három évben teljesen egyértelműen visszaesett a 3-as és az 5-ös BMW-k importja, az M-es változatoké növekszik. Szoros versenyben a legnagyobb szedán nyert: 20 darab M3-as érkezett, 17 M4-es, éééés 23 M5-ös. 2018-as évjáratú a legtöbb, 5 példány.

Ki ne hagyjuk azt a 33 darab Z4-est, amelyet szintén nyugatról hoztak be a kemény kétüléseseket kedvelők. Habár ez is inkább csak az első generációra érvényes, a második puhább, de szintén kívánatos.

R8-asok és néhány RS

Hagyományosan kevesebb sportos Audi fogy nálunk újonnan, és érkezik használtan, mint a másik két német prémiummárka sportos változataiból. Van nekik viszont egy olyan középmotorosuk, ami egyedi ebben a mezőnyben, 10 darab R8-ast hoztak, hozattak be a márka szerelmesei január elejétől június végéig.

És az Audi TT-ket, Z3-as BMW-ket, Mazda MX-5-öket bele se vettük a cikkbe A sportautó kifejezést használtuk összeállításunk felvezetésében, holott nem is olyan könnyű belőni, mi sorolható be a gyűjtőfogalom alá. A Datahouse hivatalos adatbázisa például ide sorolja a Golf-alapú első generációs TT-ket, a csajos Z3-ast, de nem tartja sportautónak a 2018-as évjáratú C-osztály Coupé AMG 63 S-t a maga 510 lóerejével, szenzációs futóművével. Ahogy cikkünkből kiderül, mi előbbiek importjával nem foglalkozunk itt és most, és ezzel nem akarjuk leszólni egyiket sem. Pláne az MX-5-öt, egyik örök kedvenc élményautónkat. (De legyen, hiszen importjának száma tovább erősíti a mondandónkat: 101 darab jött be hat hónap alatt a remek japán roadsterből.)

Lohol a Mustang is

Némi emelkedést mutat az egyik legklasszabb Ford behozatala is, a 2018-as 191 darabbal ellentétben most fél év alatt 102 használtat vásároltak a rajongói. Akadt köztük három 1967-es évjáratú, de messze a legtöbb 2014 és 2017 között gurult ki Flat Rockból.

Ferrarik, Maseratik és Lamborghinik

Egészen komoly összeget fizethetett új gazdája azért a 2019-es évjáratú Portofinóért, vagy a 2017-es 488-ért, amelyek a 11 darab óvatosan leszállított használt Ferrari között voltak. E kettő tűnik a legértékesebbnek, na ez már nem egy közepesen felszerelt Octavia árkategóriája. Sajnos a – szintén behozott – 1985-ös 308-as állapotáról nincsenek információink, annak értékét extrém módon befolyásolja.

A 25 Maseratinak a fele Ghibli volt, a csodás Quattroportéból öttel lett gazdagabb az ország szürkés járműparkja, és jött egy stílusos Kyalami is 1976-ból, őszintén irigykedünk.

Ahol rövid a sor: egy Gallardo és két Hurracán adja össze a három Lamborghinit, 2018-hoz képest félárú Aventadort nem hozott haza senki.

Astonok és Jaguarok

Hamarosan megnyílik Budapest első Aston Martin szalonja, csütörtökre vagyunk hivatalosak a patinás brit márka hazai megjelenését prezentáló sajtótájékoztatóra. Használtan sajnos semmi igazán fiatal, és semmi igazán öreg nem jött be tőlük: egy DB7-es (1997), egy DBS (2010) és egy Vantage (2011) állt forgalomba magyar rendszámmal.

A Jaguar kínálatából az F-Type szerepel összeállításunkban, a márkára jellemző jelentős értékvesztés után egészen kiváló ár/érték arányú példányokat lehet vásárolni a német piacon. Néggyel lettünk gazdagabbak.

Végül a japán válogatott

Semmiképpen nem hagytuk volna ki őket, igazán színes flottát adnának ki egymás mellé állítva. Egy NSX (1993) és két S200 képviseli a Hondát, 16 darab 350Z és 10 darab 370Z a Nissant, míg 2 RC a Lexust.

Sajnos egy szem használt Nissan GT-R-re, vagy Lexus LC-re, ne adj Isten LFA-ra nem került magyar rendszám.

Ennek ellenére nem unatkoztak a használtautó-kereskedők 2019 első hat hónapjában, ebben biztosak lehetünk.