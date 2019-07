Bezzeg régen, amikor még minden jobb volt! Azokban az autókban még volt anyag! Akkor még nem volt tervezett elavulás és nem volt tele minden elektronikával! Ismerősek ezek a teljes átéléssel pufogtatott frázisok? Szerinted is ez a színtiszta igazság? Mi a Vezessnél azt tapasztaljuk, hogy soha nem ültünk még ilyen kevés szervizeléssel ennyire megbízhatóan működő, tiszta kipufogógázú, kényelmes és biztonságos autókban. Nem hiszed? Mondunk pár példát, miért van ma úri dolgunk.

1. Gondozásmentes futómű

Ha régen minden jobb volt, akkor réges-régen még annál is jobb lehetett ez a bizonyos minden. Vagy nem. Az automobilizmus hőskorában az ördögszekerek beindítása előtt és nem különösebben hosszú utak közben is el kellett végezni bizonyos munkafolyamatokat. Például előgyújtást állítani az indítást megelőzően vagy az utazást megszakítva gyújtógyertyát pucolni.

Addig kellett nyomni befelé a zsírt a Trabant 601 kormányművébe a zsírzószemen keresztül, amíg ki nem jött a kenőanyag a kormánytengelyen, a piros nyíl száránál

Ha a régmúlttól el is tekintünk, még az 1950-es, 1960-as évek autóiban is feladat vala a futómű és a kormánymű kenése, amit a 601-es Trabanton is gyakorolhattunk eleget. Zsírzóval kellett rendszeresen végiglátogatni az autó zsírzási pontjait, hogy be ne rágódjék, aminek nem kéne. A függőcsapszeg kenésére az 1990-es évek után is kísértő Polski Fiat 126-ban is oda kellett figyelni, mert ha megszorult és nem fordult el körülötte a kerék, a kormánymű áttétele miatt egyszerűen a volán tekerésével deformálni lehetett az első rugótornyokat.