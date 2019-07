Egész héten rekord hideg hőmérsékletekről számolt be a tévé, a csípős reggelek ellenére Rita mégsem tette félre a kerékpárját. Amatőr úszó- és futóversenyeken indult régóta a 31 éves nő, aki fél éve elhatározta, triatlonozni akar. Nem is volt kérdés számára, hogy életében először nem teszi le a bringát a fagyok közeledtével, egész télen azzal jár be az otthonától tíz kilométerre lévő munkahelyére.

Sisakban, fényvisszaverős dresszben pattant fel a tragédia napján is a drága versenygépére – így indul a közlekedési balesetek bírósági utóéletét bemutató sorozatunk e heti története.

Sms-t írt a gázoló, elismerte hibáját a rendőröknek

Az 54 éves Anna több ruhaüzlet tulajdonosa, rengeteget telefonál a különböző bevásárlóközpontokban működő butikjai miatt. Az ötesztendős Audijában természetesen van kihangosító, használja is rendszeresen, ám a baleset előtt fontos sms-t kapott, ezt kezdte olvasni, majd válaszírásba fogott.