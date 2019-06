Olvass tovább

Ez pedig a terv, hogy hogyan fog működni felüljáró nélkül a Nyugati tér. Buszmegálló nélkül, viszont villamossal a Váci úton. Bár mintha autókból jóval kevesebb lenne a valóságosnál a szimulált forgalomban:

A legtöbb alul- és felüljárót a 70-es 80-as évek táján tervezték, építették. Amikor ezek a kereszteződések épültek, még az autós forgalom élvezett elsőbbséget, úgy próbálták kialakítani a forgalmi rendet, hogy minél egyszerűbben, gyorsabban tudjanak átjutni a városon a kocsik, teherautók.

A helyzet mára nagyot változott, az autó és autós inkább ellenség lett, egyre inkább az a trend, hogy a sofőröknek legyen rossz, és akkor nem jönnek be a nagy, boldog sétálóutcává alakított belvárosba. Megállíthatatlanul kúsznak a városhatár felé a fizető parkolóövezetek, persze P+R parkoló nem épül oda, ahol szívesen letennék a kocsit az ingázók, hanem inkább ezeket a területeket is fizetőssé teszik. Sokszor úgy, hogy az ott lakók még állva tapsolnak is hozzá. Szóval az autó helyett tessék biciklivel járni, vagy éppen a minden jogos kritika ellenére európai szinten mégis jól használható tömegközlekedést igénybe venni.

Eltüntetett aluljárók, bontásra váró felüljárók

Többek között a tökéletesen működő, Ferenciek terén lévő aluljárót is beszántották, azóta lámpa állítja meg az autósokat és gyalogátkelőhelyen tudják keresztezni az utat a gyalogosok. De nemcsak az autós, hanem a gyalogos aluljárók sincsenek biztonságban, ahol eddig lámpa és az autósforgalom megállítása nélkül lehetett keresztezni az úttestet. Ilyen volt a Margit híd budai és pesti oldalán és a Váci utcánál is, de biztos mindenki tudna legalább egy példát hozni a saját lakóhelyéről. Amit ha még nem is tömtek be, de a felette kialakított zebrával teljesen feleslegessé tették, miközben az autósor megállításával, elengedésével tovább rontják a városi levegőt.

Legutóbb az M3-as metróvonal felújításakor is szüntettek meg gyalogos aluljárót, korábban a Forgách utcánál át lehetett menni egyik peronról a másikra, illetve a felszínre a metrósínek alatt, most viszont már furcsa módon mindenképpen fel kell menni a felszínre és ott zebrán keresztezni a Váci utat. Vélhetően az akadálymentesítést sikerült “olcsón” megoldani így.

Versenyek, rendezvények

Ha a napi forgalom, dugó nem lenne elég, akkor még évente számtalan sportesemény, rendezvény, miegymás is pokollá teheti a városlakók napjait. A fél belvárost megbénító futóversenyek vagy a Hősök terén rendezett lóverseny mind komoly gyomrost adnak a városi közlekedésnek. De rendeznek autóversenytől kezdve filmforgatáson át repülőversenyig mindent Budapesten. Szerencsére a Red Bull Air Race idén leköltözik a Balaton mellé, kíváncsi vagyok, ott mennyire fogják élvezni a pihenni vágyók.

Aki szerette, duzzogva kérhette számon a fővárosban, de főleg a Dunához közel lakóktól, hogy évente egy hétvégét miért nem lehet kibírni, hogy ő jól érezze magát. Aki a környéken lakik, az tudja, hogy ez erős csúsztatás, a rakpartot hetekkel korábban lezárták a lelátók építése miatt és a Budaörs-Belváros vonalon élők, vagy a környéken dolgozni próbálók nagyjából egy hétig úgy érezték a gyakorló repülések alatt, mintha egy második világháborús légi ostrom közepébe csöppentek volna.

Téged mennyire viselnek meg a lezárások? A futóversenyt bármire kicserélheted, ami a lezárások miatt pokollá teszi a közlekedést: Érintenek a lezárások – a környéken lakom - és gyűlölöm a futóversenyeket 30% (13)

Nem érintenek a lezárások, de gyűlölöm a futóversenyeket 36% (16)

Érintenek a lezárások, de örülök ezeknek a versenyeknek 18% (8)

Nem érintenek a lezárások és örülök a versenyeknek 16% (7)

A forgalomlassítás, a meglévő utak áteresztőképességének csökkentése is kedvelt fegyvere a városvezetésnek. Van, ahol kerékpársávoknak csíptek le egy fogalmi sávot a meglévőkből, mint például a Bartók Béla úton. De ha már kerékpársáv, akkor a Margit híd a legviccesebb, ahol irányonként 2-2 sáv áll a bringások rendelkezésére – egy az úttesten, egy a járdán mindkét irányba – így ha van kerékpáros az úttesten, akkor az autók 1-1 sávot tudnak csak normálisan használni. Igaz, itt talán indokolt is, mert a felújításkor hiába lett szélesebb a gyalogos járda, a Margit-sziget miatt itt valóban óriási a kerékpáros népsűrűség.

Válasz nincs

Persze megkérdeztük az Fővárosi Önkormányzatot is, hogy tudnak-e olyan fejlesztést az utóbbi évekből, aminek viszont az autósok örülhetnek tiszta szívből. Eddig még nem válaszoltak, nyilván nem azért, mert zavarba ejtő választékból kellene szemezgetniük. Pedig voltak autós szemmel jó fejlesztések is, mint az M1-M7 kivezetőjénél kialakított új csomópont, a Kelenföldi Pályaudvarnál létrejött parkoló vagy a Megyeri híd megépítése. Utóbbi a főváros – és környéke – teljes északi részének jót tett és az Árpád hidat is felszabadította a forgalom nyomása alól. Valószínűleg a Rákóczi hídtól délre is jól jönne egy új híd. Jobban csökkenne tőle a városi forgalom, mint bármilyen felüljáróbontástól, az biztos.

Ti tudtok az autósoknak szánt fontos fejlesztésről az elmúlt 5 évben Budapesten?

Forrás: képek:fortepan.hu