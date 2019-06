A legfontosabb információ, amit kaptunk, a már előrendelhető, de gyártásba csak az év végén, az első vevőkhöz pedig csak 2020-ban kerülő elektromos Corsa hazai ára. Aki most befizet a kocsira, 9.240.000 forintért kezdhet várni az alapkivitelű autóra. Ez sem fapados, persze, a kulcs nélküli nyitás-indítás, a követőradaros tempomat és a sávtartás már benne van az alapárban. Ha egy kicsit többet, 9.910.000 ezret szán a villany-Corsára a vevő, kap bele még LED-es fényszórókat, 17-es felniket, digitális műszeregységet, és egy igen praktikus extrát, a háromfázisú 11 kW-os váltóáramú töltés lehetőségét is. (Az alapváltozat fedélzeti töltője egy fázison 7,4 kW teljesítménnyel képes tölteni.)

Úgy egy óra alatt végeztünk is a programmal a rüsselsheimi Opel-gyártóközpont egyik csarnokában. Michael Lohscheller, az Opel CEO-ja pörgős és lelkes, de sajnos rendkívül felszínes termékbemutatója során először eldurrogtatott előttünk egy 120 éves ős-Opelt, ezzel illusztrálva, hogy a márkának van múltja. Majd megmutatta nekünk az új konnektoros hibrid Opel Grandlandet (ami a Peugeot 3008 testvérmodellje) és az új Opel Corsa elektromos változatát, demonstrálva, hogy jövője is van. Végül kihívott a színpadra néhány főnemest, akik az Opel-család tagjai, ezzel finoman jelezve, hogy bár az Opel két éve a francia PSA-csoport tagja és tulajdona, azért még mindig van német kötődése is.

Olvass tovább

Az új Opel Corsa: keskenyebb és jóval alacsonyabb elődjénél

Szóval kilenc és negyedmillió forint az alapár – szép pénz egy Corsáért, még akkor is, ha ebből még lejön a másfél milliós állami támogatás. Feltéve, hogy ez a magyarországi könnyítés még akkor is érvényben lesz, amikor végre tényleg elindul a gyártás az idei év végén és a kiszállítások 2020-ban! Mégsem mondhatnánk, hogy a Corsa E drága lenne. A nagy, 50 kWh-s akkumulátor 3-400 kilométeres valós hatótávot garantál a kocsinak, márpedig ilyen kapacitású elektromos autót ma csak jóval több pénzért kapni. Ha egyáltalán kapni. Az elektromos Hyundai Kona és Kia Niro még nem rendelhető, a Nissan Leaf 64 kWh-s változata 14,4 millió forintba kerül, a BMW i3 is 13 millió, pedig csak 42,2 kWh az akkukapacitása. Az igazán érdekes konkurensek nagyjából a Corsa-e-vel egyszerre érkeznek majd, házon belülről: a Peugeot 208 és a DS 3 elektromos verziója műszakilag ugyanez a kocsi lesz, más ruhában.

Az új elektromos Corsáról a bemutató után néhány adaton kívül nem tudunk sokkal többet mondani: 130 lóerős lesz, 260 Nm-t tud majd a motor, 8,1 másodperces 0-100-as gyorsulással – ennyi. A kocsiba nem ülhettünk be, sőt: még csak be se láttunk a kordon mögé állított, fekete ablakos mozgó szoborba. Szerencsére kollégánk, Gajdán Miki korábban egy másik rendezvényen már szerzett némi tapasztalatot prototípus-fázisban lévő Corsákkal, az ő élményei itt elolvashatók!

Hova húzzam még ezt a beszámolót a kurta-furcsa bemutatóról: elsuhant előttünk egy plug-in hibrid Grandland X is, de ez sem újdonság, mert régóta tudjuk, hogy a PSA EMP2-es padlólemezre épült összes Peugeot-, Citroën- és Opel-modell kilegózható lesz ezzel a hajtáslánccal hamarosan. A 300 lóerős, az 1,6 literes turbós benzinmotor mellett két darab, 80-80 kW-os villanymotorral felszerelt 4×4-es konnektoros hibrid Grandland gyártása az idén indul, az áráról nem kaptunk információt. Megnézhettünk még néhány régi elektromos koncepciót:

Megkaptuk a korábban már kiszivárgott képeket az elektromos Corsáról:

Valamint kaptunk még néhány egyéb olyan Érdekes Adatot, hogy 2025-re minden Opel-modellből lesz elektromos vagy plug-in változat, de ez is általános európai autóipari cél, az új környezetvédelmi normákat nem tudják máshogy teljesíteni a gyártók, csak villamosítással. 2020-ig a Corsa és a hibrid Grandland mellé még két elektromos autót mutatnak majd be – alig várjuk őket! Az is elhangzott, hogy 2022-re 20 új országban jelenik majd meg az Opel márka – nagyszerű, majd drukkolunk neki. Rüsselsheim, az Opel otthona pedig 1300 nyilvános töltőponttal áll majd a villanyautósok szolgálatára a jövő év végére – ez is csodálatos dolog!

Mindennél csak egy csodálatosabb dolog lesz a villany-Corsával kapcsolatban: az őszi nap, valószínűleg még a Frankfurti Autószalon előtt, amikor végre-valahára tényleg vezethetjük is az autót egy olyan bemutatón, aminek ennél a mostaninál sokkal-sokkal több értelme lesz.