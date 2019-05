2018 után idén is megrendezésre került az AutoTech Future kiállítás, ami egyfajta autóipari seregszemle, szakmai találkozó, ahol a szórakoztató programokból sem akad hiány. Idén is volt driftbemutató, különleges amerikai autók, szocialista típusok kiállítása, de azért a legnagyobb hangsúlyt az autóipari beszállítók, a háttérben dolgozó cégek kapták. Ezek között több is a futóművek területén állít elő termékeket, így érdekes demonstrációs darabokból sem volt hiány, ezeket néztük meg közelebbről Gajdán Miklóssal.