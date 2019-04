Egy szabadidő-autó általában nagyobb és nehezebb, mint egy mezei autó, emellett a prémium kategória szereplői nem ritkán 4-500 lóerősek is lehetnek, ami a magasabban lévő tömegközépponttal, az extra súllyal együtt már különleges gumiabroncsot kíván. Pláne, ha a termetesebb kasztni mellett még a sportos vezethetőség is ott van a pakliban, márpedig több száz lóerővel a motortérben valószínűleg vastagon ott van.

Olvass tovább

A Michelin Pilot Sport 4 SUV abroncs felépítésében az extra terhelés miatt dupla karkasz réteg található – ebben különösen nagy szakítószilárdságú kevlár szálak is vannak – futófelülete aszimmetrikus, így van külső és belső oldala. A külső oldal száraz, a belső pedig vizes felületre optimalizált felületet kapott, az abroncs futókeverékbe pedig a legújabb generációs funkcionális elasztomerek és finomszemcsés szilika került. Magyarul tartós, nem kopik hamar.

A mérések szerint kitűnő nedves és száraz teljesítmény mellett fontos szempont az is, hogy meddig bírja az abroncs. A Dekra 10 ezer kilométeres tesztje alapján számolva a Pilot Sport 4 SUV a konkurenseknél nagyjából 9000 kilométerrel bírja tovább, mielőtt a megengedett minimális profilmélységig kopna.

Emellett a Michelin nem győzi hangsúlyozni, hogy a használt abroncsuk szinte teljesen ugyanazt a teljesítményt adja, mint egy friss, ropogós példány. Érdemes tehát ezeket az abroncsokat addig használni, amíg azok szabályosak, magyarul a profilmélység nem csökken az előírt minimumra, ami Magyarországon jelenleg 1,6 milliméter jelent. Ez így elsőre hülyén hangzik, pedig van benne logika, az autós pénzt spórol és a bolygó is boldog lesz, amiért nem vetnek a szemétre feleslegesen egy csomó használt, de még teljes biztonsággal használható gumit.

Van még egy extra tulajdonsága az új guminak, ami nem annyira menet közben fontos, hanem akkor, amikor áll az autó. Ez pedig a gumiabroncs oldalfalán látható Michelin felirat, ami különleges, hosszú nevet kapott, “Michelin Premium Touch Technology”-nak hívják, lényege, hogy nagyon finoman barázdált, bársonyszerű, matt fekete felületen olvasható a márkanév. Haszna csupán annyi, hogy jól néz ki, kontrasztos és így bárki könnyen megállapíthatja, hogy az autó tulaja gumiból is megveszi a tutit. Mindez valahogy így fest élőben:

Ami még bizsergető érzés, hogy több más, nagy teljesítményű prémium abroncs mellet a Pilot Sport 4 SUV is Nyíregyházán készül. Persze hogy a gyárat is bejártuk, ahol a gumigyártás néhány folyamatát is megnézhettük, született az orrunk előtt gőzölgő, a vulkanizálóformából épp kiszabadult abroncs is, de a legizgalmasabb a spéci Michelin gumikat bemutató állomás volt.

Például gondolta volna valaki, hogy a Kia volt az első márka, akinek a Michelin 23 colos, gigantikus méretű abroncsot gyártott – viszonyításképpen jó, ha tudjuk, hogy egy átlagos városi autóbusz felnimérete 22,5 colos – illetve az is új információ, hogy a nagyméretű abroncsokba már indokolt a hangszigetelő hab, amitől csendesebb lesz az autópályás haladás.

Utóbbi a Tesla kívánsága volt, ami érthető, egy csendben suhanó, motorhang nélküli elektromos autónál. Láttunk még bődületes méretű, sportos téli gumit, aminek megsaccolni sem szeretném az árát, illetve az északi piacok havas, jeges útjaira szánt szöges abroncsot is.

Általában a hasonló bemutatókon, ahol különféle autókon ugyanazzal a gumival autózunk, nem sok esély van arra, hogy a nap végén egy koordinátarendszerben el tudjuk helyezni a próbált abroncsot a konkurensekhez, hasonló tudású termékekhez viszonyítva. De ez nem is volt cél, ezt majd elvégzik azok a szervezetek, akik erre szakosodtak, van erre egy hetük, van hozzá tesztpályájuk, és tengernyi hasonló gumit is az újdonság mellé tudnak állítani. Nekünk be kell érni azzal, hogy a Pilot Sport 4-et már több autón próbáltuk, például ezen a Ford Fiesta ST-n is, ilyen abroncs volt a nemzetközi menetpróbán és mindig emlékezetesen teljesítettek. Valószínűleg a SUV változat is hasonlókra képes.

Az új Michelin abroncs 225-325 közötti szélességben, 35-65 közötti oldalfal magassággal, 17-23 col közötti méretben vásárolható meg. Sebességi indexe pedig V, W, Y, ZR is lehet, ami 240 és 300 km/óra közötti maximális sebességet jelent.

Ezek kombinálásából összesen 53 féle méretet lehet összevariálni, amikből 18 méret új, ami azt jelenti, hogy ilyen idáig még nem szerepelt a Michelin hasonló technológiát felhasználó kínálatában. Néhány autómárka már alapból ezzel az abronccsal szereli fel az autóit, így az Jaguar E-Pace, Range Rover Evoque, BMW X3, Mercedes GLC, már Pilot Sport 4 SUV gumikkal kerül a vásárlókhoz.