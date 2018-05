Ha már a háromajtós hátuljáról volt szó, egész meglepő, hogy a látszat ellenére mégis van ott elég hely. Durván 185 centiméteres magasságig a fejtér is vállalható, én egy-kilencvennel be tudtam hátra hajtogatni magam, volt hely a lábaimnak is, csak a fejem búbja ért bele a tetőkárpitba.

A háromajtós kasztni másik baja a kilométerekre a hátunk mögött lévő biztonsági öv. Még nekem is nehéz volt elérni, pedig jól hátratolt ülésből próbáltam megragadni, gibbonkarokkal. Mindkét változat bútorozása rendezett, nekem tetszettek a megszokott, kör alakú műszerek helyett a teljesen sík felületre tapasztott mutatók a saját kis skáláikkal, köztük a kis TFT kijelzővel, illetve a középről kinövő érintőképernyő is jól használható, szép képű darab.

Pláne, hogy Android Autóval a saját telefonunk navigációs alkalmazását is futtathatjuk rajta, nem kell a gyári, kritikus pillanatokban kissé lassan reagálóval bajlódni. A berendezés jó minőségű, igényes munka, de azért jutott olcsóbb műanyag is rendesen az utastérbe. Az Active kivitelhez spéci üléshuzatot terveztek, aminek UV-állóságát is ellenőrizték, a kormány bőrbevonatánál pedig azt tesztelték, mennyire bírja a naptejet. Mármint ami a vezető kezéről esetleg rákerül.

A tesztautókban a B&O Play hangrendszer szenzációsan szólt, mintha kétarasznyi figurákból álló apró zenekar tombolt volna a csomagtartóban, pont olyan volt. Megnéztük, nem volt ott senki, csak a pótkerék helyére betömködött nagyon mélynyomónak látszó tárgy.

Az ST Recaro feliratú gyerekkádakat kapott ülések helyett, amik remekül tartanak, és nem is vészesen macerás beléjük ülni. A sportos hangulathoz az alul lapított kormány, a fém pedálok, és a sok kis ST embléma is hozzátesz még valamennyit. Mindkét Fiestában van extra gomb is, amivel különféle feladatokhoz lehet programozni az autót, az Active Normál, Eco és Csúszós út programmal érkezik, míg az ST-ben Normál, Sport és Versenypálya beállítások találhatók.