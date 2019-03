Bármennyire is meglepő, nem 1990-ből származó egykori statisztikákról beszélünk, a fenti három kijelentés alapjául szolgáló számokat a Vezess által kikért legfrissebb, 2018-as rendőrségi toplisták mutatják.

Olvass tovább

Melyik márkából mennyit lopnak?

Tavaly 1023 gépjárművet loptak el, ebből 771 volt személyautó, a rendszerváltás óta nem láttunk ennyire alacsony számokat. Mintha Budapestről kezdenének vidékre szokni a tolvajok, az ország összes járműlopásának sokszor közel a 80 százaléka a fővárosban történt az elmúlt évtizedben, 2018-ban ez is változott. A 771-ből “csak” 492 személyautó tűnt el Budapestről.

A bűnözők kedvelt személyautóinak listáján hosszú évek óta három márka dominál. A Volkswagen, a Ford és az Opel pozíciója időnként változik a dobogón, de a tolvajok örök kedvencei. A „mi autónk” 5-ik, habár Suzukiból sokkal több (423 ezer) fut az országban, mint például Fordból (300 ezer), mégis jóval kevesebbnek veszik nyoma.

Nem képes kikopni a top 20-as listáról a Lada, amely értékesebb márka a tolvajok körében, mint számos, tőle jóval nagyobb számban forgalomban lévő márkák személyautói. De elmondható ugyanez a Trabantról is, bár a lopások visszaszorulásával kis számokról beszélünk, mégis tény: az NDK-s kisautóból többet loptak 2018 Magyarországán, mint mondjuk Mazdából, pedig a japánból hatszor annyi van forgalomban (70,1 ezer vs. 11,7 ezer darab).

Nincs nagy titok mögötte: a rendszerváltás előtti KGST-márkák személyautói ma már egyre kisebb számban üzemelnek, ezért egyre nagyobb érték hozzájuk az alkatrész. Íme, a top 20!

Márka Ellopott személyautók (darab) 1. Volkswagen 104 2. Ford 100 3. Opel 88 4. Skoda 61 5. Suzuki 55 6. BMW 49 7. Toyota 43 8. Renault 36 9. Fiat 31 10. Mercedes 28 11. Audi 25 12. Peugeot 22 13. Lada 17 14. Seat 16 15. Citroën 12 16. Nissan 12 17. Daewoo 8 18. Honda 8 19. Mitsubishi 8 20. Trabant 7

Két megjegyzés a táblázathoz. A járműipari statisztikákat és elemzéseket készítő Datahouse szerint 2018-ban 60 különböző márka új járműveit állították forgalomba Magyarországon, azaz legalább ennyiféle logóval futnak személyautók az útjainkon, innen nézve a Trabant 20-ik helye is az első harmadban van a lopott márkák között. Pláne, hogy a már nem üzemelő gyártók nevei a 60-on felül sorakoznak.

A másik, hogy a fenti táblázat darabra mutatja az eltulajdonított személyautókat. Akkor látunk ennél is érdekesebb listát, ha az egyes márkák forgalomban lévő példányainak számát elosztjuk a lopással.

Melyik márka mennyire veszélyeztetett?

A KSH nyilvántartja, hogy a különféle személyautókból mennyi fut érvényes forgalmival a hazai utakon, ezeket a darabszámokat a táblázatban szereplő mind a 20 márkánál elosztottuk a lopással.

Az egyszerű manőver elvégzése után alaposan átalakult a lista, kiderült, hogy a Trabantok, a BMW-k, és a Ladák a legveszélyeztetettebb személyautók ma, Magyarországon!

A táblázat jobboldali hasábjában azt látjuk, hogy az adott márka mennyi darab Magyarországon futó személyautójára jut egyetlen lopás. Azaz Trabantból 1683 autóra, míg a listát záró Hondák közül minden 9283-ik példányra.

Márka Ennyi autóra jutott egy lopás 1. Trabant 1683 2. BMW 2367 3. Lada 2387 4. Ford 3006 5. Skoda 3190 6. Volkswagen 3490 7. Mercedes 3940 8. Fiat 4103 9. Toyota 4264 10. Mitsubishi 4267 11. Audi 4355 12. Seat 4470 13. Opel 5542 14. Nissan 5997 15. Renault 6112 16. Peugeot 6403 17. Daewoo 7404 18. Suzuki 7689 19. Citroën 8103 20. Honda 9283

Jelentős különbségek mutatkoznak a népautók és német prémiumok között is. A Suzukisok sokkal nyugodtabban aludhatnak a Fordok és Volkswagenek tulajdonosainál, míg a BMW-k és az Audik veszélyeztetettsége között is érdemi különbséget látunk.

Mi az, amit szinte egyáltalán nem lopnak?

Több népszerű márka hiányzik a 20-as toplistából, amelyet ugye 7 eltűnt autóval a Trabant zárt tavaly. Vagyis a listán nem szereplő márkák személyautóiból ennél biztosan kevesebb tűnt el 2018-ban.

Szinte egyáltalán nem loptak tavaly Mazdát (pedig 70 ezer fut belőlük itthon), Kiát (bő 47 ezren van rendszám), Volvót (46 ezer fut az országban) Hyundait (43 ezer), Daciát (közel 41 ezer fut idehaza) és Chevrolet-t sem (szintén 41 ezer). Jóval kevesebbet használunk Alfából (20 ezer), Lanciából (6200) és Subaruból (5600), de ezekből sem loptak látható mennyiséget a bűnözők.

Miért titkolózik a rendőrség?

Nyilván feltűnt, hogy a cikkben kizárólag autó-, és (lejjebb) motormárkákról beszélünk, sehol nem szerepelnek konkrét típusok. Ez sajnos így nem sokat ér. Ennél sokkal pontosabb információt kellene adni az államnak az általa agyonadóztatott autósoknak és motorosoknak arról, hogy konkrétan mit keresnek, és mit lopnak a bűnözők.

Az ORFK azonban csak a márkákat, közli, a személyautók és motorkerékpárok típusát nem. Márpedig ég és föld a különbség aközött, hogy mondjuk Mercedesből A-osztályt lopnak, luxuslimuzinokat, vagy éppen kisbuszokat. A márka megnevezése önmagában korlátos információ, szerintünk az ellopott járművek típusai nyilvános, egyértelműen közérdekű adatok, amelyek hasznos, fontos információval szolgál(ná)nak több millió autótulajdonos számára. Hiszen lehetnek olyan használt, vagy új autót vásárló magánszemélyek vagy cégvezetők, akiket a vásárlás előtt akár az is befolyásolhat, hogy a kinézett típus az első helyen áll, vagy a huszonhetedik a tolvajok által megcélzott járművek listáján. Lopják-e, avagy nem. De információ ez minden egyes autótulajdonosnak, akinek a kocsija elöl, vagy hátul, de ott van a toplistán.

Sajnos régóta tartó titkolózásról beszélünk, ami ellen a Vezess ezer éve tiltakozik. Már 2013-ban hivatalos állásfoglalást kértünk az ügyben az akkori Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (NAIH), kérve, hogy mondja ki: a rendőrségnek ki kell adni a típusokat is.

Válaszában Péterfalvi Attila NAIH-elnök akkor hosszasan magyarázta, hogy mi számít közérdekű adatnak, majd azt, hogy ami közérdekű adat, még nem biztos, hogy nyilvános is, végül ezzel zárta részünkre küldött levelét: “Véleményem szerint az a statisztikai adat, hogy a 2011-es valamint a 2012-es esztendőben (akkor ezeket kértük – L. Cs.) milyen márkájú és milyen típusú autóból mennyit loptak a tolvajok, nem eshet megismerését tekintve az említett korlátozások alá, azaz nyilvános közérdekű adatnak minősül, amelyre vonatkozóan Önt az ORFK az Infotv. 28-30. §-aiban meghatározott rend szerint köteles tájékoztatni.”

Azóta sok év eltelt, a rendőrség változatlanul nem adja ki az ellopott járművek típusneveit. Mi folyamatosan kérdezzük őket a témáról, most is így tettünk, ám az ORFK minapi válaszleveléből – amiben a fenti adatok szerepeltek – már a kérdésünket is kihagyták.

Kíváncsiak vagyunk erről az önök véleményére. Kérjük, szavazzanak!

Ön szerint kötelessége a rendőrségnek közölni az ellopott autók, motorok típusait is? Igen! Joga van tudni ezt minden tulajdonosnak. 96% (24)

Nem! Lényegtelen információ. 4% (1)

Szerencsére van még pár civil szervezet, amelynek nem törték el a nyakát És amely dolgozik, segít a bajba jutottakon, akiknek ellopták az autóját, és hasznos információkat ad az állampolgároknak. Az „autóvadászok” néven elhíresült NAKE többek között évről évre közzéteszi az ellopott, és hozzá bejelentett járművek márkája mellett azok típusát is. Igaz, ezek nem hivatalos adatok. Eszerint Ford Focusból loptak a legtöbbet 2018-ban. Ha ehhez hozzávesszük a tolvajok elleni harcot irányító Némedi Gábor rendőrezredes minapi szavait, miszerint a kulcs nélküli indítású típusokra mennek a bűnözők, máris van válaszunk a legfontosabb kérdésre.

A lopott motorkerékpárok listája

A végére hagytuk a motorkerékpáros feketelistát, amely szintén tartalmaz érdekességet. A tolvajok ugyanis manapság a Simsonokat (és a Yamahákat) viszik leginkább. Csepelből meg annyit loptak tavaly, mint Suzukiból. Sajnos arra vonatkozóan nem ismerünk adatokat, hogy melyikből mennyi fut a hazai utakon, így csak az eltűnt példányok számát tudjuk közölni.

Márka Ellopott motorkerékpárok (darab) 1-2. Simson 34 1-2. Yamaha 34 3. Honda 21 4. Kymco 20 5-7. Csepel 19 5-7. Suzuki 19 5-7. Aprilia 19 8. Piaggio 18