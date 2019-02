Ilyenkor, télvíz idején a veteránjárművek rajongói általában visszahúzódnak garázsaikba és műhelyeikbe, hogy vagy az előző évi új szerzeményük felújításán fáradozzanak, vagy az új szezonra készítsék elő a már meglévő járgányukat. Februárban még egy lehetőség áll rendelkezésükre, bár leginkább a francia veteránosokéra: az év első veteránkiállításának megtekintése, amin az épp századik születésnapját ünneplő Citroen márka jóvoltából nekünk is lehetőségünk nyílt meglátogatni. A Párizsi Expó területén megtartott Rétromobile 2019 kiállítás tulajdonképpen sokban hasonlít a hazai rendezvényekre. Megjelennek itt sorra a márka-, illetve típusklubok, a valamelyik évfordulójukat ünneplő márkák (lásd például Citroen), a szerszámokat, kellékeket, alkatrészeket árusító vállalkozások, valamint az akár teljes felújítást elvállaló műhelyek.

Nagy különbség azonban, hogy a Rétromobile-on tiszteletüket teszik helyi és más országok béli aukciós házak, amelyek – szó szerint – az egekbe emelik a rendezvény fényét. Ők ugyanis többnyire értékes, sőt, esetenként csillagászati árú négy- és kétkerekűeket hoznak el bemutatni, esetenként árverésre bocsátani. Olyan nevek fordulnak meg a kínálatukban, mint például az Alfa Romeo, a Bentley, a BMW, a Bugatti, a Delahaye, Ferrari, a Mercedes, a Porsche, vagy a Rolls Royce – és persze ezeknek a márkáknak nem az olcsó, hétköznapi modelljei kelletik magukat a standokon, hanem a legritkábbak és legdrágábbak. Közülük került ki a kiállítás egyik sztárja, az Alfa Romeo 8C 2900 B kupé, amely végül – tessék megkapaszkodni – közel 17 millió euróért, azaz több mint ötmilliárd forintért talált gazdára az aukció során. Magyarországon, vidéken ebből akár ötszáz családi ház is kijönne, kerttel…

Azok is találhattak mustrálni valót, akik nem érkeztek vastag pénztárcával, vagy sokjegyű számokat is könnyedén kiegyenlíteni képes bankkártyával a Rétromobile-ra. Külön területen kínálták magukat a 25 ezer eurónál olcsóbb autók és motorok, ahol sok olyan típust lehetett látni, ami valószínűleg a magyar veterános közönség érdeklődésére is számot tarthat. Érdekes módon ugyanis nem tengtek túl a francia márkák. A Citroenek, Panhard-Levassor-ok, Peugeot-ok, Renault-ok mellett rengeteg brit, olasz, német márka típusai tűntek fel. Igazán nemzetközi volt a felhozatal, ahogy az – remélhetőleg – a képek alapján is kiderül.