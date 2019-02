„A Belügyminisztérium várakozásai szerint még az idén megkezdődik az S betűvel kezdődő rendszámok kiadása” – válaszolta a Vezess kérdésére a BM sajtóosztálya. Ez azt jelenti, hogy minden korábban kiadott betűnél gyorsabban elfogy az – okmányirodáktől függően – 2018 júliusától/augusztusától osztott, és jelenleg használt R betű.

Egyszerű oka van a pörgésnek: 155 ezer darab használtan behozott autóval rekordot döntött tavaly a szürke import, amin felül 159 ezer vadonatúj személy-, és kisteherautót is forgalomba állítottak 2018-ban. Utóbbi is minden idők egyik legmagasabb száma, és a kettő együtt rekord mértékű forgalomba állítást eredményezett tavaly. Habár a használtak behozatalának növekedése megtörni látszik, az újautó-értékesítés továbbra is szárnyal.

Az R betű várhatóan 15-16 hónapos kifutásával szemben a mögöttünk álló másfél évtizedben volt, hogy bő 4 évig is kitartott egy betű:

P: 2016 decembere és 2018 szeptembere között osztották,

N: 2014. december – 2017. február,

M: 2011. november – 2015. március,

L: 2007. december – 2012. március,

K: 2005. december – 2007. október,

J: 2003. december – 2005. november.

Fontos megjegyezni, hogy a betűk cseréje nem elvágólagos, akár több hónapig tartó átfedésben oszthatják az okmányirodák a kifutó, és az új betűvel kezdődő rendszámokat. Az átlagnál jóval nagyobb számú azonosítót pörgető okmányirodákban (amelyeket például autókereskedők is rendre látogatnak) gyorsabban elfogy a kiszállított mennyiség, ezekben lehet, hogy egy új betűvel osztják már az autósoknak, miközben mondjuk egy kisebb forgalmú irodában 2-3 hónap múlva fogy ki a szekrényből a korábban leszállított készlet, és csak akkor kezdik az új betűseket kiadni.