Úgy látszik, a magyarországi használtautó-vásárlók nemcsak a valós és reális óraállás felét-harmadát szeretnék látni a kilométer-számlálón, de prózában is kedvelik az ismétlődős fordulatokat, mint a népmesékben. A használtautó-hirdetések leírásaiból szemezgetve megkíséreltük felállítani a hívószavak rangsorát. Jöjjön a koppanásmentes futómű meccse a jéghideg klímával és az idős orvos házaspár küzdelme a szerkezetileg jó állapottal! A toplista alapját a Google-találatok adják a Használtautó.hu hirdetései alapján.

Idős orvos házaspár: 7 találat

Többre számítottunk, ám Cartman és Kyle is tudja, hogy a számok nem hazudnak. Ebben a kombinációban tehát ritkán bevetett fordulat, de akinek ez jelent bármit is, vehet például egy takaros Audi A4-et 1,8 literes turbós benzinessel, mert egy idős orvos házaspár is szerethet odalépni a köztudottan könnyen tuningolható ötszelepesnek.

Motor teker, de…: 100 találat

Visszatérő fordulat a működésképtelen autók megszépítésére. „A motor teker, de nem indul” felvezetéssel tagadhatatlanul kap egy optimista ívet a hirdetés. Jobban hangzik az üzemképtelennél és az önindító működésében ott van a beindulás ígérete is. Ami ebből a lényeg: tréler kell hozzá, de legalább az akkumulátor jó.