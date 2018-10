Egyre többféle üzemanyag jelenik meg Európa kútjain, miközben a kontinens különféle országaiban használt jelölések nem szabványosak, azaz egyre nagyobb a káosz. Az Európai Unió emiatt egységes jelöléseket vezet be, amelyeknek elvileg 2018. október 12-től kell megjelenniük.

Ha megnézzük egypár forgalmazó hallgatását az ország összes üzemanyagtöltő állomását érintő változásról, jogos lehetne az aggodalom. Szerencsére nem az, nyugodjon meg mindenki, ráadásul most közérthetően minden kérdésre válaszolunk.

„Kisautóm van, eddig 95-ös benzint tankoltam bele. Mostantól lesz E5-ös, és B7-es, meg ki tudja még micsodák, no de melyik jó nekem? Melyik nem teszi tönkre a motoromat? Hívtam a szervizt, de képzeljék, ők sem tudják. Kérem, segítsenek” – tegnap délután kaptuk az e-mailt egy aggódó olvasónktól.

Az új feliratok célja tehát az, hogy bármelyik EU-ország bármelyik autósa bárhol tankol a kocsijával az unió területén, ugyanazt az ismerős jelölést lássa a számára idegen kúton, mint amit odahaza.

A címkéknek október 12-től, azaz holnaptól egyértelmű, és az autósok számára jól látható módon meg kell jelenni az unió összes üzemanyagtöltő állomásán, ha benzint, gázolajat, sűrített földgázt (CNG), cseppfolyósított földgázt (LNG), cseppfolyósított propán-butánt (LPG) és/vagy hidrogént (H2) forgalmaznak.

Hogy néznek ki az új jelölések, és mik ezek az új betűk, meg számok?

A benzin jelölése nagy E-betű, az utána következő szám pedig az adott benzinben lévő etanol százalékos arányának megjelölése, és mindez kör formában látható. Így néznek ki az új jelölések:

Ezek közül Magyarországon a kutak 99 százaléka csak E5-öst forgalmaz. Viszont ugyanez az E5 jelölés lesz látható a sima 95-ös, a drágább, prémium 95-ös, a 98-as és a 100-as benzinnél is.

A gázolaj jelölése nagy B-betű, az utána következő szám a biokomponens maximális mennyisége, és mindez lekerekített sarkú négyzetben látható. Elsőre furcsa a dízel B-vel jelölése, ezt még szokni kell. Így néz ki:

Itt is megkönnyíti a dízellel közlekedők dolgát, hogy a magyarországi kutak 95 százaléka csak B7-es gázolajat forgalmaz.

Kevesebbeket érint, de természetesen a gázok is új jelölést kapnak, rombusz formába kerülnek az ismert elnevezések.

Segítheti a tájékozódást, hogy a töltőállomásokon további információk lehetnek feltüntetve az újonnan kiragasztott címkéken a szabvány nemzeti mellékletének megfelelően, helyi nyelven, azaz magyarul.

Mikortól jelennek meg Magyarországon ezek a jelek, és pontosan hová írják ki őket?

Megfelelőségi dátum az október 12., amely onnan ered, hogy 2016. október 12-én fogadták ez új szabályozást, amely két évet ír elő a bevezetésre. A Vezess megkérdezte a 4 legnagyobb hazai üzemanyag-forgalmazót, hogy miként állnak a saját töltőállomásaik felcímkézésével.

A Shell és a Lukoil már az összes kútját ellátta az új címkékkel, a MOL és az OMV nem kívánt erről tájékoztatást adni az autósoknak. Megkérdeztük ugyanerről a körülbelül 1000 hazai üzemanyagtöltő állomást tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkárát is, Grád Ottó szerint folyamatosan halad a hazai kutak felcímkézése, és év végére várhatóan be is fejeződik.

Fontos, hogy az új címkék a töltőállomások kútoszlopain és a töltőpisztolyokon egyaránt láthatók. Természetesen az új címkék méretét is meghatározta az EU: a pisztolyon minimum 13 mm kell hogy legyen az átmérője, a kútoszlopon minimum 30 mm.

Mi lesz az eddig használt 95-ös, Diesel stb. feliratokkal?

Cikkünk talán legfontosabb részéhez értünk, hiszen az új jelölések pluszban kell hogy kötelezően megjelenjenek a kutakon. Vagyis minden eddig használt jelölés, minden szám, minden felirat és szín megmarad a kutakon.

Továbbra is ott lesz a 95-ös szám, a Diesel felirat, vagy éppen a prémium üzemanyagok márka szerinti, akár csak adott országra vonatkozó fantázianeve. Az új jelek akkor tudnak majd igazán segíteni, ha átlépjük a határokat.

Hogyan próbálja ezenfelül még segíteni az EU, hogy mindenki megfelelő üzemanyagot tankoljon az autójába?

A kutakon kötelezően megjelenő körök, négyzetek és rombuszok a melléjük társított számokkal együtt pontosan ugyanolyan formában a 2018. október 12-től forgalomba állított új járművekben is ott kell hogy legyenek.

Az új jeleknek a tanksapka közvetlen közelében és a jármű nyomtatott kézikönyvében is szerepelniük kell, jobban felszerelt személyautóknál az elektronikus kézikönyvben is. Vagyis a tanksapkára ragasztott matricán mostantól ugyanúgy ott lesz az E5 vagy a B7 stb. felirat, mint a pisztolyokon.

Nem csak a személyautóknál kötelező csütörtöktől az új jelölés: a könnyű haszongépjárműveknél, a nehéz tehergépjárműveknél, az autóbuszoknál, a kettő- és háromkerekű motoroknál, a quadoknál, és még a mopedeknél is.

Mi lesz ez elektromos autókkal? Az áramot nem jelöli semmivel az EU?

A mindent szabályozó unió természetesen foglalkozik az egyre terjedő villanyosokkal is, de az áram, mint autós üzemanyag új jelölését még nem fogadták el. Annyit lehet tudni, hogy egy hasonló szabvány létrehozásán dolgoznak az elektromos autókra és azok töltőhelyeire vonatkozóan is. A MÁSZ szerint „feltételezhető, hogy hasonló tájékoztatás fog megjelenni rövidesen”.

Mit tankoljon tehát az aggódó autós?

Azt ígértük, minden kérdésre válaszolunk. A cikk elején említett kisautósnak tehát nem kell aggódni az új jelölések megjelenése miatt. Arra a kérdésére, hogy mit tankoljon, a válasz egyszerű: pont ugyanazt a 95-ös számmal eddig is, és ezután is megjelölt benzint, mint korábban.

A legfontosabb információ mindenkinek, hogy az eddigi számozások és elnevezések megmaradnak.