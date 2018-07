Az év első felében 70.736 új személyautó kelt el itthon, igen szép szám, 29 százalékkal magasabb a tavalyi év hasonló időszakában eladott kocsiknak. Ráadásul a jellemzően alacsonyabb árfekvésű járműveket vásárló magánszemélyek húzták felfelé a piacot, ám így is akad bőven olyan olcsó autó a széles hazai kínálatban, amely az emelkedő érdeklődés ellenére szinte a kutyának sem kell.

Olvass tovább

Idén fél év alatt tehát:

– Dacia Sanderóból 782 darab kelt el (alapára: 2,3 millió forint),

– Suzuki Swiftből 567 darab (alapára: 3,2 millió forint).

Nem tarolta le a piacot a Lada

Korábban is megírtuk már, hogy „a piac legolcsóbb autói” címet birtokló Dacia tortájának felosztására készült az Európában legelsőként Magyarországon bevezetett Lada, amelynek hivatalos érkezését élénk érdeklődéssel kísérte pár éve a szakma. Ma már tudjuk, a vevők nem annyira. Azon nem igazán lepődünk meg, hogy a cégek kevésbé vásárolnak Lada-flottákat, de hogy a tényleg olcsó autókat preferáló magánszemélyek 2017-es vásárlásait összegző top 10-es listára sem fért fel egyetlen orosz sem, azon el kellene gondolkodni.

Sőt, a mindössze kétmillió forintos alapárról induló, ezzel a legolcsóbb magyarországi új személyautó címet viselő Lada Grantából szerény 80 darab fogyott hat hónap alatt. Ebből ugye két kasztniváltozatot is kínálnak Sedan és Liftback néven, túl nagy különbség nincs köztük, de a választék mindig vevőbarát. A rendkívül sikeres Sandero elméleti riválisának számító Kalinából ferdehátú ötajtós és kombi is kapható, de ez sem volt képes ellépni a lista aljáról, csak 96 darabot sikerült eladni fél év alatt.

Ma már nem Fiatot keres, aki olcsó kisautót vesz

Mint a neve is mutatja, a Grande Punto ráadásul nem is kisautó, a kategóriájában meglehetősen nagy teret kapna, aki mellette döntene. Nemrég ugyan bejelentették, hogy lassan vége a történetének, amit az értékesítésével kapcsolatos számok erősen alá is támasztanak. A 3,1 millió forintról induló Puntóból szerény 49 darab fogyott fél év alatt.

Hasonlóan kudarcos időszakot zár a nyáron egy márkatárs, mindössze 42 darab Fiat Panda kellett idehaza. Pedig elvileg egy komplett „modellcsaládot” kínál az olasz márka: az Easy néven futó sima Panda 2,7 milliós alapárról indul, a City Cross nevű körbeműanyagozott változat 3,4 milliótól, és van még feljebb, a 4×4, immár 3,9 milliótól.

Vajon hogy kerül ide egy Ford és egy Renault?

Két rendkívül népszerű, a Fiattal ellentétben ma is kedvelt márka egy-egy modelljéről beszélünk. Huszonkét éve jópofa, összetéveszthetetlen stílusú kisautóként született a Ka, amely mára teljesen önálló karakter nélküli ötajtós lett. Sokan össze is keverik a Suzuki Balenóval, csak míg abból 355 darab elkelt fél év alatt, a ma már Ka+ elnevezésű apró Fordból csupán 18 darabot vásároltak honfitársaink. Alapára 3,45 millió forint.

A Twingo név önmagában is kellemesen cseng, de ez a mostani – egyébként csinos külsejű, 3 millióról induló – generáció valahogy nem kell az embereknek, hat hónap alatt 8, azaz nyolc darabért fizettek magyarországi autószalonban. Talán trendibb, Smart logóval sem sikeresebb ugyanaz a termék, Forfourból ugyanennyi idő alatt csak 4 kelt el.