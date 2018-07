Nem is olyan régen, a horvátországi autós út költségeit vettük sorra, és derítettük ki, hogy az autópályadíjak mennyire durván dobják meg a tengerpartos nyaralás költségeit. De mi van, ha nagyobb levegőt vesz valaki, és a másik irányba indul el tengert keresni? Dél-nyugati helyett dél-keleti irányba, Bulgária felé?

Igazi, homokos tengerpart, a hozzátartozó jóval, rosszal

Ugyan a bolgár tengerpartig érezhetően többet kell autózni, mint a legközelebbi horvát strandig, de ha már Dubrovnik a cél a maga 9 órás távolságával, akkor a 12 órányi autózás után elérhető bolgár Napos part már nem is annyira elkeserítően távoli célpont. Ha már ott vagyunk, és különösebb nehézség nélkül viseljük a balkáni lét lelkesítő olcsósága mellett a kellemetlenebb részleteket is, akkor tartalmasabb nyaralást is lezavarhatunk, mint amilyen egy steril, többé-kevésbé váratlan kalandmentes horvátországi hétből kijön.