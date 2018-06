A legközelebbi tengerpartra már aránylag gyorsan, fájdalommentesen lehet leautózni, a jó minőségű horvát autópályák használatával rengeteget lehet spórolni a menetidőn. Cserébe viszont jó sokat kell fizetni a sztrádahasználatért – nyáron pedig még többet – és a fizetőkapuknál is bele lehet futni ordenáré nagy sorokba. Pláne hétvégenként. Aki ráér, nem szeretné minél hamarabb letudni az utat, az elindulhat Szlovénia felé, ne adj’ Isten útba ejtve Ljubljanát is. Az út így kb. másfél órával hosszabb, viszont megússzuk a méregdrága horvát sztrádadíjakat.

Olvass tovább

Cserébe Szlovéniában 15 eurós heti, vagy 30 eurós havi matricára kell beruházni, de ezzel nem kell minden alkalommal tejelni, annyit lehet autópályázni, amennyi csak belefér. Ha Pula a végcél, akkor már alig félóra a különbség, ha Szlovénia felé indulunk, szóval érdemes okosan útvonalat tervezni. Persze ha a déli csücsökbe, Dubrovnikba készül valaki, akkor ez nem járható út. Sőt, akkor még Bosznián is át kell kelni.

Itt még üres a sztráda, de nem lesz ez mindig így

Csodafegyver a sorban veszteglés ellen: ENC

Mivel mindenkinek véget ért a suli, így valószínűleg nem lesz egyedül az autópályán az, aki mostanában indul a horvát tengerpart felé. Talán a nagy rohamig még van pár hétnyi idő, de borítékolható, hogy a horvát sztrádák fizetőkapuinál elképesztő sorok alakulnak majd ki idén is. Aki időben kapcsolt, az még bérelhetett a Noroamingtól olyan kis kütyüt, aminek a használatával nem kell beállni a sorba a fizetőkapuknál. A kis eszközt az ablak közelében kell tartani, kapuhoz érve pedig kiválasztani a rendszerint tök üres, direkt erre a célra kialakított sávot. Áthaladáskor az eszköz csippan egyet, ezzel jelzi, hogy megtörtént az autópályadíj felszámítása. Persze az ENC modul meg is vásárolható, de ez főleg annak lehet érdekes, aki gyakran jár erre. Pláne, hogy használatával bő 21 százalékos kedvezményt is kap az autós.

Aki lecsúszott az elektronikus kütyüről, és már sehol sem tud bérelni, az még bízhat abban, hogy a bankkártyás sor jóval rövidebb lesz, mint a készpénzzel fizetős. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján erre azért van esély, a legnagyobb torlódás mindig a készpénzes sorban alakul ki. Ugyan ezeken a helyeken euróval is lehet fizetni, de a visszajárót kunában adják, ezt is észben kell tartani.

A horvát útviszonyokról ide kattintva kaphatunk információkat, de kifejezetten az autós turisták igényeire szabott alkalmazást is letölthet a telefonjára, aki nem akarja, hogy kellemetlen meglepetések érjék nyaralás alatt.

Autópályadíj, üzemanyagár

Nagyjából 100 kilométerenként 40 kunával – 1800 forinttal – lehet számolni a költségeket, de ezen az oldalon pontosan ki lehet számolni, mennyi is lesz az autópálya-használat ára. A benzin, gázolaj durván 9, 8 kuna körüli áron mozog, jelenleg egy horvát kuna 44 forintot ér.

Fontos közlekedési szabályok, információk

Van néhány extra, helyi közlekedési szabály is, amiről a legtöbb Horvátországba induló autósnak valószínűleg dunsztja sincsen. Összeszedtük őket:

az első ülésen csak 2 év alatti vagy 12 év feletti gyerek utazhat, előbbi kötelezően menetiránynak háttal fordított hordozóban

hátul 5 éves korig kötelező a gyerekülés

az út szélén szerelve, pakolva kötelező a láthatósági mellény használata, a kocsiban legalább egy mellénynek kell lenni

a nemzetközi zöldkártya nem kötelező, de jobb, ha van

utánfutóval, lakókocsival autópályán 90, országúton 80 km/h a limit (amúgy ugyanaz van, mint nálunk: 130-110-90-50)

az utánfutót külön el kell látni elakadásjelző háromszöggel

24 évnél fiatalabbak és 2 évnél frissebb jogsisok számára alacsonyabbak a sebességhatárok (120 sztrádán, 80 országúton)

a fenti sofőrök számára alkoholtilalom is érvényes, a többiek 0,5 ezrelékig tölthetik magukat vezetés előtt, de balesetben nagyon durván súlyosbító körülmény az ittasság

kölcsönautóval, céges autóval utazáskor kell lenni meghatalmazásnak a kocsiban, az sem árt, ha német vagy angol fordítás is van hozzá

vadkempingezni tilos, és vadkempingezésnek számít akár az útszéli parkolóban a kocsiban vagy lakókocsiban alvás is. A bírság 2000-15 000 kuna, vagyis kb. 90-700 ezer forint!

a tompított fényszóró használata rossz látási viszonyok között ill. október utolsó vasárnapjától március utolsó vasárnapjáig látási viszonyoktól függetlenül éjjel-nappal, lakott területen belül is kötelező.

radardetektor használata tilos! Még kikapcsolt állapotban sem szabad az autóban tartani, a határon, illetve rendőri ellenőrzés során szabálysértési bírságot szab ki a horvát hatóság.

2004 május elseje előtt kiadott rendszámú autóknak kötelező a H matrica is

Konzuli segítség

Aki a tanácsok ellenére mégis bajba kerül, annak jó hír, hogy június 15-én Splitben megkezdte működését a magyar ideiglenes konzuli ügynökség. A pórul járt magyar állampolgárok a kihelyezett konzult az éjjel-nappal hívható 00-385/99-558-5555 mobil telefonszámon érhetik el egészen a szezon végéig, szeptember 15-ig. Persze ha a szállás nem tengerpartra néz, vagy az orosz vendégek már felfalták a svédasztalról az összes ráksalátát, mire az asztalhoz érünk, ne a konzulnak akarjuk elsírni a minket ért méltánytalanságot.