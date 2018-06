A csekély forgalmat bonyolító út szélén, félig a gazban állt szomorúan a lepukkant Sierra. Feri felnyitotta a motorház tetejét, befeküdt alá, szerelgette az autót, mert a góré kedves ismerőse volt a bácsi. Végül azzal hívta főnökét, hogy nyakig olajos már, van rá ugyan némi esély, hogy pár óra alatt alkalmilag össze is tákolná a kocsit, de inkább bevinné a műhelybe. Ott kényelmesebb lesz a javítás.

„Kérlek, segíts! Nem tudom, mi történt, lerobbant az autóm menet közben. Azt hiszem, olajfolt van alatta” – ilyen hívást kapott azon az esős, márciusi délutánon Géza, az autószerelő műhely tulajdonosa gyerekkori barátja édesapjától. Általában nem mozdulnak ki emberei a bázisról, de a régi ismeretség miatt mégis kiküldte Ferit az idős bácsi szakadt Fordjához. Vitte magával a trélert is.

Felcsörlőzte a Sierrát, beültette a bácsit, majd összeszedte az elakadásjelző háromszöget, és útnak indultak a külső kerületben fekvő műhely irányába. Csakhogy az autóból olaj folyt az útra, ami olyan száz méterre a lerobbanás helyétől, a legelső kanyarban máris balesetet okozott.

A bolti eladóként dolgozó Andrea hazafelé tartott robogójával. Mint később elmondta az őt kihallgató rendőröknek, majd a bíróságnak, látta, „mintha olaj folyna a szállított autóból a tréler két kerékjárata között az útra”. Csak nagyon rövid ideig követte az útszélről elé kanyarodó trélert, mert az első kanyarban már el is csúszott a robogójával. Szerencsére mindössze nyolc napon belül gyógyuló horzsolásokat szenvedett, meg pár kék foltot, és elszakadt a ruhája.

Vilmos látta a tükörből a balesetet, azonnal megállt, és a fájdalmasan jajgató nőhöz is ő hívta ki a mentőt. A későbbi szakértői vizsgálat kimondta, hogy Andrea a KRESZ szabályait betartva, jóval a megengedett maximális sebesség alatt közlekedett.

Mit mondott a bíróság előtt a szerelő, a főnöke és a robogós?

Vilmosból a baleset körülményeinek kivizsgálása után vádlott lett, az ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat vele szemben. Védelmét a Vezess olvasóinak is rendre jogi tanácsot adó Janklovics Ádám, közlekedési ügyekre szakosodott ügyvéd látta el.

Az ügyészség szerint a személyi sérüléssel járó baleset azért következett be, mert Vilmos „az autószerelői foglalkozás általános szabályait gondatlanul megszegve”, nem abban az állapotában húzta fel, majd szállította a Fordot, hogy az biztonságos legyen a közlekedés más szereplői számára. Azt állította az ügyészség, hogy a helyszínen rendelkezésére álló szerszámok segítségével képes lett volna megakadályozni, hogy olajat eresszen az útra a Sierra. „A foglalkozási szabályszegés és a baleset eredményeként bekövetkező személyi sérülés között okozati összefüggés áll fenn” – mondta az ügyészség.

Vilmos a nyomozás idején tett vallomásában, majd a bíróság előtt is közölte, nem érzi magát felelősnek, mert mindent megtett a szivárgás megakadályozása érdekében. Akkori főnökét is meghallgatta a bíróság, Géza egyértelműen azt vallotta, hogy beosztottjának a tudása és az eszközei is adottak voltak az olajfolyás megakadályozásához. Azóta Vilmos már nem dolgozik nála.

Természetesen Andreát is meghallgatta a bíróság, aki közölte: annak ellenére – bár ebben nem volt száz százalékig biztos -, hogy látott valami olajfolyást az elé kanyarodó tréleren szállított kocsiból, nem tudta elkerülni az esést. Legjobb tudása szerint, szabályosan közlekedett. Figyelt az útra, mégis megtörtént a baj.

A nyomozás során egy szaktanácsadó egyértelműen kijelentette: „a szerelési művelet akkor tekinthető szakszerűen kivitelezettnek, ha annak végén a jármű biztonságosan szállítható”.

Az ügybe bevont Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet azonban nem tudta bizonyítani, hogy az úttesten lévő, és Andrea elcsúszását okozó olaj száz százalékos egyértelműséggel az előtte szállított Sierrából került az útra. Csupán „lehetséges”-nek nevezte ezt.

Hogyan döntött a bíróság?

A bíróság szerint „a vádlott kétségtelenül az autószerelői szakma szabályainak hatálya alatt állt, és e foglalkozás azon szabályát szegte meg, hogy nem gondoskodott megfelelő műszaki megoldással arról, hogy a személyautóból az olaj ne kerülhessen a külvilágba”.

„Gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja magatartásának lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, úgyszintén az is, aki e következmények lehetőségét azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja” – ezt már Janklovics Ádám ügyvéd teszi hozzá.

Végül a bíróság elegendőnek tartotta a próbára bocsátást Vilmos esetében, három évre. Nyilván nagy szerencséje volt, hogy a robogóval eleső hölgy csupán nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Emellett soha semmilyen rendőrségi, vagy bírósági ügye nem volt a szerelőnek, sőt, semmilyen közlekedéssel kapcsolatos bírsága. Mindezek enyhítő körülménynek számítottak.

Ebben a formában a bíróság döntése a jog szerint nem számít bűncslekméynek, csupán a vétség kategóriája.