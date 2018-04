Le sem tagadhatta volna az első ES, hogy tulajdonképpen egy szépen feldíszített Toyota Camry, menő keret nélküli ablakokkal. Utóbbi stílusjegyet egészen a negyedik generáció megérkezéséig meg is tartotta. Szép csendben az egyik legnépszerűbb modellé vált, így a hetedik generációra már a hátsókerék-hajtású GS -t is kiszorította a kínálatból. Az ES 2018-ra vált valódi globális modellé, mi pedig Brüsszelben tartott premierjén láthattuk először.

Hosszas fejlesztés gyümölcsét mutatták be a japánok 1989-ben, az amerikai autógyártás otthonának számító, mára megkopott Detroitban: a Lexust. Persze nem csak az új prémiummárkát, hanem az első modellekről is lerántották a leplet, amik közül a legnagyobb durranás az LS zászlóshajó volt. A hatalmas limuzin az utolsó csavarig egyedi fejlesztés volt, többen a német konkurensek jajgatását vélték hallani a távolban. Érthető módon sokkal kevesebb figyelmet kapott a kisebbik modell, mely az ES nevet kapta a keresztségben.

Külső

Sportosabb és kecsesebb a GS-nél a Lexus ES formája, pedig kicsikét nagyobbra is nőtt, hogy biztosan betölthesse a konzervatívabb formavilágú középkategóriás limuzin helyét a kínálatban. Merészebb vonalakkal dolgozott a főformatervező Yasuo Kajino csapata a bő 4,9 méter hosszú és 1,9 méter széles négyajtóson, melyen minden olyan elem megtalálható, ami most jellemző a Lexusokra.

Laposan húzott motorháztetővel és hatalmas orsó alakú hűtőráccsal dinamikus az ES arca, ehhez csak hozzátesznek szűkre húzott LED-es lámpák. A fényszórók kétlépcsős adaptív távfénye már nem a fel- és lekapcsolásra figyel, hanem arra is, hogy a lámpa 24 darab LED-je mindig a helyzetnek megfelelően oszlassa el a fényt az autó előtt.

Dinamikus a Lexus ES formaterve

Profilból már kevesebb az éles vonal, elővették a konzervatívabb ceruzájukat a japánok, még a lámpák sem csorognak le olvadt gyertyaviaszként az oldalán. Már régóta felfedezhető a Lexus-ok formájában a pagoda tető motívum, ami az új formanyelvvel jobban érvényesül. Minden szemszögből többször találkozhat az ember szeme L alakra hajazó részletekkel. Az elnyújtott tetővonallal divatos és tetszetős autó, amiből szinte csak olyat látunk majd az utcákon, aminek a hátsó ajtaján ott figyel a krómozott Hybrid felirat.

Apróságokban különbözik a sportosabb F Sport felszereltség, melyhez vagányabb hűtőmaszk, hátsó légterelő és 19 colos alufelnik járnak, a beltérben pedig karbon betétek és akár vörös kárpitozás várja az utasokat.

Belső

Követi az LS és az LC modellekből ismerős vonalat az utastér is, melyben a közel 2,8 méteres tengelytáv miatt hosszában tisztességes a helykínálat. Az F Sportba sikerült beülnöm előre és az ott használt sportosabb fazonú ülések igazán kényelmesek, a feketébe és pirosba csomagolt utastér pedig jó minőségű autó benyomását kelti. Szépek a varrások és a gombok többsége is kellemes érzetű, egyedül talán az ajtól alján használt fényes műanyag keltett olcsó hatást. Merem remélni, hogy ez csak valami előszériás megoldás.

Ha valakinek túl sok a piros bőr, akkor választhat feketét, többféle bézst és barnát is. Ezekhez megfelelő fa vagy bambusz dekorbetétekkel az elegánsabb hangulatért.

Természetesen a műszerfal digitális, de található benne az IS-ben is alkalmazott megoldás, amivel a fémes karika ide-oda csúszkál rajta módtól beállítástól függően. A Normál, Comfort, Sport és Eco programok közül az óracsoport felső sarkában lévő kapcsolóval lehet váltogatni. A központi képernyő 12,3 colos és nem érintőkijelzős, a kezeléséhez a váltókar melletti rezgős tapipadot kell használni, ami továbbra sem a legjobb megoldás a kategóriában.

Erősen lejt a tetővonal és ezt már 180 centis átlagtermettel is érezni a hátsó sorban. A lábak remekül elférnek, de hiába igyekeztek lefelé szorítani a csípőpontot az ülések kialakításánál és a tetőkárpitot is próbálgatták homorítani, de így tényleg csak annyi történt, hogy épp nem érek hozzá.

Mivel nem rabolta a helyet a hátsókerék-hajtás, ezért az egyébként is kompaktabb és könnyebb akkucsomagot a hátsó ülés alá tudták rejteni, a csomagtartóról azonban még nem árulták el pontosan, hogy mekkora. Az viszont biztos, hogy bővíthető, de az alagút nem túl széles nyílású.

Technika

Háromféle benzinmotort kínálnak az ES-hez, piactól függően az ES200-tól indul a kínálat, majd az ES250 következik. A csúcsot a 250 lovas, 3,5 literes V6-os motorral és 8 sebességes automatával szerelt ES350-es jelenti. Azonban nem titok, hogy ezek a modellek igazi egzotikumnak számítanak majd a hibridek tengerében. Kész csoda lesz olyan ES-t találni, aminek nincs kékes derengés a logójában.

Mókásan önmagát töltő hibridnek definiálja a Lexus az eddig is ismert hibrid hajtásláncot, ami az ES300h-ban is megtalálható. Ebben az esetben a gépháztető alatt kedvező termikus hatásfokú 2,5 literes, Atkinson-ciklus szerint működő négyhengeres motor van. A villanyos hajtás energiáját nikkel-metál-hibrid akkumulátor tárolja. Természetesen itt is a Toyota más hibridjeiből ismerős e-CVT váltó található. Az eredmény 215 lóerős rendszerteljesítmény és – katalógus szerint – 4,7 literes átlagfogyasztás.

Az ígéretek szerint nem csak a GA-K platform alacsonyabb tömegközéppontja, hanem a hétköznapi autókéhoz igazodó reakciók is kellemesebbé varázsolják a hibrid ES vezetését. Ehhez járul hozzá az adaptív futómű is.

Értékelés

Csinos, jól összerakott, finom holminak tűnik a hetedik generációs Lexus ES így egyálltóhelyében, amiről legközelebb az év második felében tudhatunk meg többet. A menetpróba után azt, hogy valóban sikerül kiváltani vele a komolyabb terméknek érződő GS-t, az árlista után pedig azt, hogy vajon valóban jó ajánlat lesz-e a kicsit különc ES.

