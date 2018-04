Olvass tovább

Az egyik lehetőség a Subaru Legacy, amely elég sokat fogyaszt és szervizelni sem a H Astrák árszintjén lehet, de szerethető, jó minőségű és kényelmes autó. A 2003-2010 közötti generációról itt olvashat részletesen, a 2,5 literes motort javasolhatom, mert a kétliteres gyenge. Ezen az árszinten azonban a 2010 utáni utód is elérhető.

A VW-konszern 1,8 TSI és 2,0 TSI motorjait Octaviában, Passatban, Golfokban sem javaslom, amennyiben a láncos vezérlésű motorgenerációról van szó. A lánccsere 140-180 ezer forintos költsége nem sokkal több egy szíjas vezérlés cseréjénél, de ezekre a motorokra 200 0000 kilométer felett nem mernék sokáig számítani.

Az Opel Insigniában a 2,0 CDTI dízel közismerten beteg egy motor, de a V6-os benzines sem papsajt, mert annak meg a vezérléscseréje kerül nagyon sokba az állítható vezérlés miatt. Az első generációs Opel Insignia a kétliteres négyhengeres turbós benzinessel marad a metsző halmazban, abból van pár eladó használtan. 220 lóerővel nem igazán takarékos gép.

A 2004 utáni, E91-es 3-as BMW-k közül szerintem az M motorkódú autókat vonja be a keresésbe, a modellfrissítés előtti verziókat sorhatos motorral. Az N-es motorkódúakat nem erőltetném. Ugyanez igaz az E61-es, 2003 utáni 5-ös BMW-re, hogy csak az M-es motorkódú hathengeres benzinesekkel foglalkozzék.

A C6-os Audi A6-ot, a 2004 utánit, nem javaslom. Az első futóművére rögtön lehet költeni a gazdagon és a közvetlen befecskendezés miatt gond a szelepkokszosodás is. Esetleg az A4 B8 Avant, a 2007 utáni, amely szervizigényes, de jó minőségű és kiváló autó.

A Suzuki Kizashi a szívó 2,4 literes benzinessel még szóba jönne, bár a CVT automata váltójával elég szomorú párosítás, de abból nincs kombi. Amennyiben egyik autó sem nyerte el tetszését, kénytelen lesz átnyergelni az aszfaltterepjárókra. Közülük benzines motorral a Honda CR-V-t igazán jó autónak tartom és érdekes a Mitsubishi Outlander illetve két testvérmodellje, a Citroën C-Crosser és a Peugeot 4007 a 2,4 literes benzines szívómotorral, de itt is el kell fogadni a fokozatmentes automatikus sebességváltót.

Üdvözlettel, Szörényi András

Egyetemistának friss jogsi mellé

Olvasónk kérdez

Tisztelt Varga Úr,

Egyetemista fiamnak, friss jogosítványa mellé :) keresünk megfizethető fenntartású, megbízható autót, kb 550.000 Ft vételár + átírás költség kategóriában. Az én jelöltjeim közül, Ön melyik modellt, milyen évjárattal illetve akár milyen motorkóddal preferálná?

-Honda Civic 1.6 benzin

-Kia Rio 1.5 benzin

-Mazda 323 1.6 benzin

-Nissan Almera 1.5 benzin

-Suzuki Liana 1.6 benzin

-Toyota Corolla 1.6 benzin

Tisztában vagyunk vele, hogy nem évjáratot, vagy km-állást veszünk, hanem állapotot, valamint, hogy ilyen korú autóknál kiemelt figyelmet kell fordítani a rozsdásodásra. Mindezek figyelembevételével, mi lenne az Ön tanácsa?

Segítségét nagyon szépen köszönjük

Levente és Győző

Szakértőnk válaszol

Kedves Levente és Győző!

Az Ön által felsorolt autók közül a fia a valószínűleg Hondát szeretné legjobban, de első autónak bármelyik megteszi, ha találnak egy elfogadható állapotú példányt. Ebben az árkategóriában hatványozottan igaz, hogy az autó állapota dönti el, mit érdemes megvenni.

Ha mindenképpen megbízhatósági sorrendet kellene felállítanom, akkor a Toyotát tenném első helyre. A vételár után célszerű kalkulálni legalább százezer forint szervizköltséggel, amit a vásárlás után az autó rendbehozatalára fordítanak. Rengeteg bontószökevényt hirdetnek jó állapotú autónak, ezért célszerű szakember segítségét igénybe venni az autó átvizsgálásához.

Üdvözlettel: Varga Tibor

www.autovizsgalat.hu

Első autó 4,5 millióért?

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!

Szeretném első saját autómat jól kiválasztani és ehhez kérnék segítséget. Elsőre 4-4.5 milió Ft-ot szánnék rá átírással, amelynél elvárom, hogy megbízható legyen, lehessen sportosan is vezetni és ne kelljen mindig valami apróságnak elromlania.

A fenntartási költségek legyenek jól tervezhetőek, mert szervizben nem szeretnék csúnya meglepetéseket. Ehhez az igényhez a Honda Accord 2.4 201 LE és a Volvo S60/V60 203-250 LE típusokat néztem ki. A fenti igényekhez a németek, franciák és koreaiak nálam kevésnek bizonyultak. Főként városban használnám, havi 1-2-szer vidékre is, évi kb. 15 ezer km megtételére, de nem tudom, hogy a Volvo turbós motorja mennyire szeretné a városi légkört. Ezeknél a típusoknál mire kell ügyelni, milyen típushibák vannak? Ha esetleg van más típus is, amely releváns lehet, szívesen veszem az ötleteket. Előre is köszönöm a választ!

Üdv,

Márk

Szakértőnk válaszol

Kedves Márk!

Az Ön által felvázolt igényeknek a Honda felel meg jobban. A Volvo S60/V60 2.0 T remek autó, de csak félig svéd. A padlólemez, a futómű és a motor a Fordtól származik. Ez nem jelenti azt, hogy nem megbízható, de nagyobb eséllyel érhetik “csúnya meglepetések” a szervizben, mint a Hondával. A turbós benzines motor alkalmas városi használatra, de szervizigényesebb és költségesebb fenntartani, mint szívó motorral szerelt autót.

Mivel az Ön által keresett autók 2-4 évesek, és 100-120 000 kilométert futottak, ezért kevés típushibáról van tudomásom. A problémák nagy eséllyel 150-200 000 kilométer felett fognak jelentkezni. Én nem zárkóznék el a koreai autóktól. Megbízhatóságban a világ élvonalában vannak. Alternatívának esetleg a Ford Mondeo 2.0 Ecoboost-ot ajánlanám.

Üdvözlettel: Varga Tibor

www.autovizsgalat.hu