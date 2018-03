Tegnap azzal tettük le a telefont egy használtautó-kereskedővel, hogy ne menjek megnézni az autót, mert hó alatt áll mindenük, hívjam fel három nap múlva. Bár itthon még tartja magát a tél, közeledik a tavasz és ezzel együtt az őszig tartó nyári gumis időszak. Szeretnénk segíteni mindazoknak a hozzájuk passzoló termékek kiválasztásában, akik most cserélik le nyári gumiabroncsaikat. Jönnek a 2018-as nyárigumi-tesztek eredményei is, de a megfelelő nyári gumiabroncs kiválasztását érdemes messzebbről megközelíteni.

Gumiszakértőnk, Szabó Péter, a Centrum Gumi ügyvezetője épp rézspray-vel kezeli egy S60-as Volvo kerékagyát. A szezonális gumicsere előtt érdemes ráfújatni, mert a defektes kereket nehéz lesz kicserélni, ha összegyógyul a kerékaggyal. Egy durunggal a kocsi alja felől kiüthető, de ez sokszor nincs kéznél

Használt, kínai és prémiummárkás nyári gumik

Mielőtt pénzt adtok bármilyen nyári gumiért, érdemes rászánni az időt, elmenni pár gumis műhelybe és érdeklődni, hogy mely abroncsfajtából kell relatíve sokat egyesével utánrendelniük. Az egy-egy darabos beszerzések nagy száma arra utalhat, hogy az abroncs könnyebben szakad, gyakran válik javíthatatlanná, amihez nem is kell az M1-esre tévedni.

Aki régebb óta gumizik, megélhette a használt abroncsok felfutását és a láz lecsengését is, ahogy használt gumiról új, de olcsó kínaira álltak át sokan, hogy pár év múlva, a tartósság reményében, átnyergeljenek a középkategóriás nyári gumiabroncsokra.

Nem azonos a minőséggel a hosszú élettartam

Ám a gumiabroncsok jobb minősége nem feltétlenül jár lényegesen hosszabb élettartammal. Prémiumkategóriás nyári gumikat elsősorban azért érdemes venni, hogy kedvezőbb tapadásukkal biztonságosabb és élvezetesebb legyen a vezetés, esetleg minél tovább megőrizzék jó tulajdonságaikat a futófelület elhasználódásával.

Sokan vannak, akik nem mérik fel reálisan a gumiabroncsok élettartamát. 60-80 ezer helyett inkább 25-40 ezer kilométeres élettartammal jó kalkulálni, akkor senkit nem ér kellemetlen meglepetés. De nagy teljesítményű és nagy súlyú autókon ugyanaz a gumi akár két szezont sem tud kiszolgálni. Aki megvesz egy Q7-es Audit, F10-es BMW-t, számoljon vele, hogy a 300 000 forintért beszerzett, 18-19 colos nyári gumik 20 000 kilométer után már jelentős kopást mutathatnak majd. Az igazán sokat autózók akár szezononként vehetnek új nyárigumi-garnitúrát és persze télit is.

Négy évszakos gumik: kinek jó a négyszezonos?

Látva a Suzuki Vitarákról levett és az apróhirdetési oldalakon meghirdetett új Continental gumiabroncsokat, elég sok tulaj dönt úgy, hogy az autóhoz kapott nyári gumikat négy évszakosra cseréli.

Bár elsősorban a téli gumik alternatívája, teszteredményeik javulásával, a gyártók friss fejlesztéseivel egyre több vásárló hisz a négy évszakos gumiabroncsokban. Itt is hasznos egy világlátott gumis tanácsát kérni, mert egyes márkáknál mintha csak átnevezték volna a régi téli mintázatot négy évszakosra, akkora rájuk az igény. Lehet, hogy csak a futófelület idézi a korábbi télit és a gumikeverék fejlődött, mindenesetre érdemes tájékozódni.

Mivel elmarad évenként két átszerelés, nem szükséges tárolni plusz egy gumigarnitúrát, nem kell előbányászni a pincéből, a négy évszakos gumik használata elsősorban kényelmes. Gazdaságosságuk igazolása nagyon használatfüggő.

A kompromisszum kompromisszuma

A négy évszakos gumiabroncsok jellemzően többe kerülnek a nyári, illetve a téli gumiknál, de felárukat az évi két átszerelés költségének megtakarításával bőven ellentételezik. Létezik olyan csekély futásteljesítmény, olyan kis teljesítményű autó, annyira városi túlsúlyú használat, amihez jól idomulnak a modern négy évszakos gumik. De ahogy egy gumiabroncs-értékesítéssel és szereléssel foglalkozó műhely tulajdonosa fogalmazott: „A fejlesztésekkel a nyári gumik egyre nyáribbak, a téliek egyre télibbek.” A húsvéttól októberig használatos nyári és az októbertől húsvétig fent hagyható téli gumiabroncsok annyira jók a maguk területén, hogy a kompromisszumok kompromisszumaként születő négy évszakos gumik télen az igazán jó téliekkel nem tudják tartani a lépést, nyáron a valóban jó nyáriaktól maradnak el, pláne az egyre forróbb nyarakon. Nem véletlen, hogy a gyárilag négy évszakos gumikkal szerelt Subaru Levorg, illetve a Grip Control rendelésekor ugyanerre kárhoztatott Citroën C3 Aircross és Peugeot 2008 is képes leszerepelni sajtóteszteken, csak a négy évszakos gumik hosszabb fékútja miatt.

Tehát a legfontosabb, hogy mindenki gondolja végig, mire használja a kocsit, melyek a neki fontos részeredmények a gumik összehasonlításából! Így lehet a legtöbbet profitálni a hatalmas apparátussal, igen sok ember megfeszített munkájával készülő független gumitesztekből. Most lássuk pár friss nyárigumi-teszt eredményeit!

225/45 R17, Autó Magazin

Április közepén jelenik meg az Autó Magazin mérvadó nyárigumi-tesztje, amelyet a német testvérlap készített. Igazodva a jobban felszerelt kompakt autók igényeihez, a szakemberek egy A3-as Audin 225/45 R17-es méretben tesztelték a gumiabroncsokat, ami a 205/55 R16 váltómérete. Ez a legolcsóbb 17”-es gumiszett, amely az ezredforduló után középkategóriás autókon vált népszerűvé.

A mezőnyben ott volt a kínai Nankang (Sport-Nex AS-2), a Falken új fejlesztésű Azenis FK510 jelű gumiabroncsa, az eredetileg indonéz Giti Sport S1 is a prémiummárkák kínálata mellett.

Érdemes lesz elolvasnotok a temérdek mérés és szubjektív értékelés (fékút és oldalvezető erő, vízre felúszás egyenesben/kanyarban, vezethetőség vízen; fékút, sávváltás biztonsága, kormányzási reakció, mért köridő szárazon, kényelem, zajszint, vezethetőség) alapján kialakított sorrendet, mert komoly meglepetést hozott.

Száraz és vizes aszfalton mért kiváló fékútjaival a kiegyensúlyozott Michelin Pilot Sport 4 megvédte tavalyi elsőségét. A Falken Azenis FK510 harmadik helyével megelőzte nem egy prémiummárka jóval drágább gumiabroncsát, az utolsó pedig hosszú fékútja, magas gördülési ellenállása miatt a Vredestein Ultrac lett. Érdemes lesz elolvasni a tesztet a következő Autó Magazinban, április 13-ától.

175/65 R14 és 205/55 R16, ADAC

Minden évben az ADAC német, az ÖAMTC osztrák, illetve TCS svájci autóklub közös nyárigumi-tesztje kapja a legnagyobb figyelmet. Ennek az az egyik oka, hogy az autós érdekvédelmi szervezetek a jutányosabb, korosabb autókon is elterjedt méretosztályokat tesztelik. A trend változatlan, a nagyobb konszernek másodmárkái hasonlóan jó vagy még jobb eredményeket képesek elérni, mint a vezető prémiummárkák házon belül.

ADAC nyárigumi-teszt, 175/65 R14

Ez a méret kisautókon népszerű, a tesztjármű egy Ford Fiesta volt az előző modellgenerációból. Ebben az összevetésben 14 márka termékei küzdöttek meg egymással. Nagyon meg kell nézni, mit vesz az ember, mert vizes aszfalton, 80 km/óráról fékezve a Continental Premium Contact 5-tel 42,7 méter után már állt az autó, míg a Sava Perfecta 52,2 méteren állt meg, tehát ugyanazon a ponton még 40 kilométer/óra feletti sebességgel belerongyolt volna az ólomszállító ZIL-be.

Az ÖAMTC 175/65 R14 teszteredményei:

Ám a fékút vízen csak az egyik fontos értékelési kritérium a tesztben, amelynek legjobbjai között egyetlen prémiummárka abroncsa volt csak megtalálható, a dobogó harmadik helyén. Ez nem azt jelenti, hogy a nagyok leszerepeltek volna, azt azonban igen, hogy friss fejlesztésű gumikkal a kevésbé neves márkáktól is lehet jó minőségű nyári gumit találni, valamivel alacsonyabb áron.

Jó minősítést csak az igazán kiegyensúlyozott Falken Sincera SN832 Ecorun és a Semperit Comfort-Life kapott. Előbbi szárazon, utóbbi vizes úton kiemelkedő. A harmadik helyezett Dunlop Street Response a megfelelőre értékelt termékek széles köréhez tartozik, tehát a gumik zöme igazán jó színvonalú, kis különbségek döntenek a sorrendről közülük. Egyedül a Sava Perfecta végzett elégséges (ausreichend) minősítéssel, amely nedves tapadásával maradt el a mezőnytől. Vizes úton gyengén fékez és vezethetősége is kifogásolható.

Az összeredménynél mélyebbre ásva mindenki találhat neki jó megoldást a tesztelt nyári gumik között. A Continental Premium Contact 5 kiváló szárazon, de viszonylag gyorsan kopik. Akinek az élettartam a fontos és hajlandó beérni kevésbé jó tulajdonságokkal vizes úton, az a Kléber DynaxerHP3, a Vredestein T-trac 2 vagy a Pneumant Summer ST2 közül válasszon az ADAC szerint.

Az ADAC teszteredménye:

ADAC nyárigumi-teszt, 205/55 R16

Látva a használtan beérkező autók tömegét, ez a méret a 3-as BMW-k, H Astrák, V-ös Golfok tulajdonosait is igazán érdekelheti. A 195/65 R15 váltómérete egy kompakt autókon, régebbi középkategóriás kocsikon és egyterűkön egyaránt népszerű méretosztály. 2018-as nyárigumi-tesztjében az ADAC nem kevesebb mint 16 gumiabroncsot értékelt. Itt a vizes úton mutatott tulajdonságokat 40 százalékkal súlyozták az összértékelésen belül, a száraz útfelületi eredmények és a kopás súlya 20-20 százalék volt, a zajszint és a fogyasztás (gördülési ellenállás) 10-10 százalékkal esett a latba az értékelésben, akárcsak a 14 colos méretben.

Hat gumiabroncs vívta ki a jó minősítést, amelyek igen közel vannak egymáshoz és a fő eltérés köztük, hogy szárazon (Michelin, Hankook) vagy nedves úton (Bridgestone, Semperit, Conti) jobbak-e picivel esetleg élettartamuk (Michelin) vagy gördülési ellenállásuk, ezzel a fogyasztásra gyakorolt hatásuk emelkedik-e ki (Continental). A Firestone Roadhawk nedves és száraz úton is kitűnő volt, zajszintben, illetve kopásállóságban voltak jobbak nála az előtte végzők.

Nyolc gumiabroncs ért el kielégítő (befriedigend) értékelést. Ennek a szónak a jelentése a németben közelebb van a megfelelőhöz, mint a magyarban, a sárgával jelöltek tehát átlagos gumiabroncsok a 2018-as ADAC nyárigumi-teszt alapján. Kicsik az eltérések, a Pirelli a fogyasztásban és a kopásállóságban jó, nedves úton átlagos, a Goodyear nedves úton kevésbé jó, szárazon igen. A Nexennel fogyasztaná a legtöbbet az autó, de a pár deciliteres többletfogyasztásnál fontosabb lehet az autópályán utazóknak, hogy ez a 2018-as ADAC nyárigumi-teszt mezőnyének leghalkabb szereplője.

Az ÖAMTC 205/55 R 16 teszteredményei:

Az Infinity és a Vredestein sem teljesítette az ADAC nagysebességű tesztfutását, ami lerontotta összeredményüket, de az európai szabvány szerinti ECE-R 30 tesztnek megfelelt mindkettő. Az utolsó előtti helyezett, az Infinity Ecosis kopása magas, ezenkívül szárazon és vízen is elmarad az átlagtól. A Vredestein aligha lehet elégedett a 2018-as nyárigumi-tesztek eredményeivel, mivel az Autó Magazin tesztjében az Ultrac szorult az utolsó helyre, itt pedig a Sportrac 5. A holland márka nyári gumija nedves úton szerepelt gyengén, amit ezzel a súlyozással nem tudott kiegyenlíteni a jó viselkedés száraz úton és az alacsony gördülési ellenállás.

195/65 R15 V, Auto Bild

Nagyon jó évünk van, mert az Auto Bild 195/65 R15 méretben hasonlított össze nyári gumiabroncsokat, így ebben az igen gyakori méretkategóriában is vannak friss eredmények. A Németországban hetilapként, hazánkban havi magazinként megjelenő autós lap 51 gumiabronccsal kezdte meg az összehasonlítást 2018-as nyári gumi tesztjében.

Ebben az olcsó kategóriában a gumigyártók egyre nagyobb része már nem fektet be a fejlesztésbe. A keverékből és a profilból fakadó eklatáns különbségekre a fékteszten is fény derült. Száraz úton 100 km/óráról állóra fékezve nyolc, vizes aszfalton 80-ról állóra fékezve 18 méter választja el a lassulás szempontjából legjobb és a legrosszabb gumikat egymástól. A vizes úton egészen kiválóan fékező Bridgestone Turanza T005-tel már állna a vizes aszfalton az autó, amikor a Fortuna G745-re szavazó márkatárs 50-nel csapódna az álló sorba. Az 51 résztvevőből a két fékteszt alapján 31-et kimustrált az Auto Bild szerkesztősége és csak a 20 biztonságosabb gumival folytatódtak a vizsgálatok. Száraz és vizes aszfalton is igen rövid fékútjával a Hankook Ventus Prime3 lett a tesztgyőztes, megelőzve a Continental Premium Contact 5-öt és a Falken Ziex ZE310-et.

Utolsó a Maxxis Premitra HP5, amelynek élettartama, kényelme és gördülési ellenállása hagyott kívánnivalót maga után, de kiegyensúlyozottan viselkedett száraz és nedves úton is. Nem rossz gumi, az utolsót úgy értsétek, hogy az 51 gumiból a fékteszten továbbjutó 20 közül lett az utolsó, míg például a GT Radial, a Kormoran, a Matador, a Nexen, a Sava nyári gumiabroncsa ebben a méretben nincs az első húszban. A részletes értékelést az Auto Bild április 25-én megjelenő lapszámában találjátok.

Hogy lehet egyszer jó, másutt utolsó egy gumi?

Látható, hogy egy márka egyazon terméke más méretben egészen eltérő eredményeket érhet el az egyes nyári gumi teszteken. Például az ADAC-nél utolsó a Vredestein Sportrac 5, az Auto Bildnél a mezőny első harmadában van és jó minősítést kap. Ez abszurdnak tűnik, de normális.

Egyrészt a tesztek eredményei csak a vizsgált kategóriára vonatkoznak, más méretosztályban szélesebb vagy keskenyebb futófelülettel, más oldalfal-magasággal, erősített oldalfallal, eltérő súlyindexszel (terhelhetőséggel) vagy sebességindexszel sem egyformák a gumik.

A másik ok a részeredmények eltérő súlyozása, a biztonsági, kényelmi és tartóssági-gazdaságossági szempontok eltérő fontossága az összértékelésen belül. Egy Dacia Logan agyonveri a Rolls-Royce Phantomot, ha az értéktartás, a szervizköltség, a fogyasztás és a vételár hangsúlyos, de csúnyán kikap, ha a biztonság, a kényelem vagy a teljesítmény számít elsősorban.

Döntő a részeredmények súlyozása

Nem egyforma tehát az egyes tesztek kritériumrendszere. Az Auto Bildnél 100 egységből a költségekre (ár, élettartam, fogyasztás) 20 százalék jut, a száraz és a nedves tulajdonságok egyaránt 40-40 százalékot érnek. Itt a vizes értékelésen belül 35 százalék a vezethetőségé és csak 15 százalék jut a vízen siklásra, ami így az összeredményben elhanyagolható. Az ADAC a nedves tapadásra szintén 40 százalékos súlyt helyez az összértékelésen belül, de az aquaplaning, a vízre való felúszás itt lényegesebb. A hosszirányúé 20, a keresztirányú, tehát kanyarban történő felúszás súlya 10 százalék a vizes tapadás értékelésén belül. A fékúté a másik 30, a 20+10% kezelhetőségé a mért köridővel és a szubjektív értékeléssel. A nedves tapadáson belül a fennmaradó 10 százalék a körpályán mért oldalgyorsulásé.

Aki tehát új nyári gumit keres, a tesztek alapján csak arról a méretről tudhat biztosat, amely a vizsgálatokban szerepelt. Ahogy egy autótípus is lehet dízelmotorral igazán jó, benzinessel közepes vagy viszont.