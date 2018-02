Ezúttal is a Spritmonitor.de tankolási naplóira hagyatkoztunk a várható átlagfogyasztás forintosításakor. A 75 lóerős, benzines Up átlaga 5,6 liter százon, a 125 lóerős TSI Golfé 6,5 l/100 kilométer. Csupán 9 deci az eltérés 100 kilométeren, takarékosságára a Golf lehet büszkébb.

Az autóhasználat első lépése a vételár kiegyenlítése, ami a Beats kivitelben tárgyalt Up esetében sokkal kisebb falat, mint a Comfortline Golf 1,4 TSI-vel. Mindkét modellnél a listaárakat alapul véve a 3,6 milliós kiskocsi és a 6,04 milliós kompakt autó között 2 457 130 forint az árkülönbség, amiből 122 000 kilométer megtételére elegendő benzint vehetünk a minibe az alábbiakban részletezett fogyasztással kalkulálva.

Nálunk a Vezessnél senki nem olyan mazochista, hogy írná a tíz- és százezreket, pláne nem az ezekből adódó milliókat, amit az idők során autózásra költünk. De az elektromos és a belső égésű motorú autók szervizköltségeinek összevetése kapcsán landolt nálunk egy értékes adatsor a benzines Volkswagen Up 1,0 és a szintén benzines Golf 1,4 TSI szervizelésének díjairól, amihez hozzátettük az autótartás más főbb költségeit, és elhűltünk a számokon.

A szebb számok érdekében literenként 360 forintos üzemanyaggal felszorozva az Uppal 200 000 kilométer megtételéhez 4 032 000 forintot hagyunk a benzinkúton. A Golfba eközben 4 680 000 forintnyi 95-öst folyatunk bele. Sokkoló összegek mindkét esetben, de a kiskocsit etetni 648 000 forinttal kevesebbe kerül ezen a távon. Kilométerenként 3,24 forinttal visz el többet a kompakt autó tankolása, ami bőven vállalhatónak tűnik a jóval nagyobb, sokkal kényelmesebb és biztonságosabb autóért.

Gumiköltség

Bár nélkülük egy métert sem tudnánk menni az autókkal, nem mindenki gondol a gumiabroncsok árára, pedig ebben is lehet különbség a kisebb városi és a nagyobb kompakt autó között.

Mivel a Golfnak jóval magasabb a forgatónyomatéka és nehezebb is, itt szettenként 40 000 kilométeres élettartammal kalkuláltunk. Mivel a szívómotoros és légsúlyú Upon tovább tartanak a gumiabroncsok, ezért 50 000 kilométerenkénti cserével saccoltunk. Ebből fakadóan 200 000 kilométerig a gyári után nem négy, hanem csak három gumigarnitúrát kell kifizetni.

A példaként választott Upra 185/55 R15-ös gumiabroncs való, ami ebben a nem túl gyakori méretben 24 000 forinttól megy felfelé a neten. Ezzel szemben a Comfortline Golf gyári mérete a legközönségesebb 195/65 R15, így a gumiabroncsok darabját 17 000 forintért megvehetjük. Azonos márka és típus esetén (nyári Continental PremiumContact), váltásonként egyformán 7000-7000 forint szerelési díjjal kalkulálva, a kiskocsi tulajának gumiköltsége 309 000, a kompakt autó gazdájának kereken 300 000 forint. Ennyit ér a Golf jutányosabb gumimérete.

Adó

Autóbuszokra, teherautókra, pótkocsikra továbbra is súlyadó van, tehát a jármű tömege alapján kell fizetni, ám a személyszállító járművek, a buszokat kivéve, jó ideje teljesítményük szerint adóznak. A törvény alapján az alábbi gépjárműadó kivetését rendeli el a települési önkormányzat:

– a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

– a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

– a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

– a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Új autókról lévén szó, az első három évben az 55 kW-os motorú Up tulaja évente 18 975 forintot kényszerül befizetni, a nagyobb, 92 kilowattos Golf gazdájára 31 740 forintot ró a jogszabály. A 4-7. évben ez 16 500, illetve 27 600 forintra mérséklődik, a 8. évre. A különbség tehát az autók nyolcéves koráig 51 060+44 400+8510, azaz 103 970 forint a kiskocsi javára.

A casco és a kötelező felelősségbiztosítás is állandó költségtényező, a biztosítások azonban erősen lakhely- és előéletfüggők. Mindenesetre ebben is a nagyobb falat a Golf, mint az Up fenntartása.

Kötelező karbantartás

Legnagyobb örömünkre a Porsche Hungaria szakértője összeállított egy igen részletes szervizkalkulációt a két típus kötelező karbantartásáról 8 évre/200 000 kilométerig, ezúton is köszönjük kitartását! A táblázat a kopóalkatrészekkel nem számol, mert ezek cseréje egyéni, használatfüggő.

A kiskocsira egy év/15 000 kilométeres olajcsere-periódus érvényes, az alsó középkategóriásnál a gyár elengedi két év/30 000 kilométerig. Előbbibe 57,6, utóbbiba csak 24 liter motorolaj szerepel a számlán. A gyújtógyertyák cseréje mindkét esetben 4 év után vagy 60 000 kilométerenként esedékes, a háromhengeres szívómotorhoz így hárommal kevesebb gyertya szerepel a számlán, 12 helyett 9. A pollenszűrőként emlegetett belső téri szűrőt az Upban hatszor, a Golfban csak négyszer kell cserélni 200 000 kilométer megtétele során.

A kisebb-nagyobb eltérések a végére szép summává adódnak össze és a karbantartás az a terület, amiben a gumik mellett a kisebbik autó van hátrányban, amennyiben a tulaj nem félti a motort és tényleg 30 000 kilométert tesz meg egy olajtöltettel, aminek a fele tűnne egészségesnek, ahogy az Upban. Ezzel együtt az Up esetében a bruttó végösszeg 895 000 Ft, a Golfra csak 545 000 forint. A karbantartási ciklus felső határából kiindulva a Golf behoz hátrányából 350 000 forintot.

Értéktartás

Előbb vagy utóbb a két autó értékvesztéséről sok mindent meg lehet álmodni, lehet hümmögve görgetni a kínálatot a Használtautón, de a cikkhez inkább pontos adatokon alapuló előrejelzést kértem az Eurotax szakemberétől, Kovács Barnabás termékmenedzsertől. Mivel 200 000 kilométerre csak nagyon gyenge lábakon álló kalkuláció készíthető, ebben az esetben 6 év/120 000 kilométer a számítás alapja.

Listaárak, újonnan

Volkswagen Up 1.0 MPI Beats: 3 580 680 Ft

Volkswagen Golf 1.4 TSI 125 Comfortline: 6 037 810 Ft

Árak használtan, 6 év és 120 000 km után

VW Up 1.0 MPI Beats: 1 140 000 Ft (31,8%*)

VW Golf 1.4 TSI 125 Comfortline: 2 440 000 Ft (40,4%)

*Az egykori új ár százalékában. Forrás: Eurotax

Bár százalékosan nézve a Golf ára nagyobb arányban marad meg, mivel várhatóan egykori új ára négy tizedéért adható el, az Up viszont nem egészen harmadért, de az értékvesztés nem százalékosan, hanem nominálisan veszi ki a pénzt a zsebünkből. Hat év 120 000 kilométer használat esetén az Up tényleges értékvesztése 2 440 680 Ft lehet, a Golf árából várhatóan 3 597 810 Ft olvad el. A különbség 1 157 130 forint. Tovább játszva a számokkal, az Up minden egyes nappal 1115 forinttal fog kevesebbet érni átlagosan, míg a Golf gazdájának zsebe napi 1643 forinttal lesz könnyebb a hat év során. Ez havi szinten körülbelül 34 ezer, illetve 50 ezer forintot jelent.

Végeredmény

Diszkrét kerekítéssel az alábbi árkülönbségek adódnak a két modell között:

Ár: 2 457 000 Ft hátrányban a Golf

Fogyasztás: 648 000 Ft hátrányban a Golf

Gumiabroncsok: 9000 Ft hátrányban az Up

Adózás: 104 000 Ft hátrányban a Golf

Karbantartás: 350 000 hátrányban az Up

Értékvesztés: 1 157 000 Ft hátrányban a Golf

Ez összesen 4 007 000 Ft 8 év/200 000 kilométeres használat esetén a gumikat, az üzemanyagot, az újkori árat, az értékvesztést, az adót és a kötelező szervizeket összeadva. Az erősen lakhely- és besorolásfüggő biztosítási díjat, valamint a használatfüggő kopóalkatrészeket nem számítva kilométerenként 20 forinttal kerül többe a Golfban ülni. Sok ez, vagy nem tétel? Ti mit gondoltok?