Amit a K&H pedzeget: mivel a balesetek oka lényegileg az autósok és a rendőrség szerint is a gyorshajtás, a gyorshajtás pedig tök jól kezelhető például úgy, ha a kocsiban fekete doboz rögzíti a sebességet (“telematikai megoldás”), aminek adatai alapján kisebb biztosítási díjat szabnának ki arra, aki lassabban vezet, pofonegyszerű a megoldás arra, hogy szinte ne is legyen többet baleset. Mint írják – helyesen -, valamit tenni kéne, hiszen “egyelőre nincs jelentősebb javulás a baleseti statisztikákban, a KSH adatai szerint a múlt év első kilenc hónapjában a személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 2 százalékkal 12 178-ra csökkent, ám a halálos áldozatok száma 2 százalékkal 428-ra emelkedett“. Nosza, öljük meg hát a mumust, a gyorshajtást, és menten kevesebb lesz a baleset.

Kaptunk egy sajtóközleményt a K&H-tól, amelynek biztosítási üzletága érthető üzleti okból, nem mellesleg nagyon is méltánylandó jószándéktól vezérelve igyekszik tenni a közlekedési balesetek, a balesetekkel járó személyi sérülések és anyagi kár ellen. De sajnos a K&H is beleesett abba a csapdába, amelyet – ezt még nem döntöttem el – vagy a rendőrség ásott ki korábbi üzeneteivel, vagy a rendőrség is ott ücsörög benne évek, évtizedek óta. Mutatom a közlemény kivonatát, kiemelem azt, ami kicsapta bennem a biztosítékot:

A gond ezzel, hogy a mumus – nem a gyorshajtás. A mumus az autósok. Ismerjük a fegyveres analógiát: nem a fegyverek ölnek embereket, emberek ölnek embereket. A hülyeség, a düh, a nemtörődömség, a fogalmatlanság, a felelőtlenség, ezek, vagyis hát az ezekkel terhelt autóvezetők, az emberek okozzák a baleseteket, nem a gyorshajtás!

Erről a gyorshajtás ellen vagdalkozó kényszerpályáról a rendőrség sem tud (vagy nem akar, mondom, még nem tudtam eldönteni) hosszú ideje. A hazai látható közlekedésrendészeti munka kimerülni látszik a traffipaxozásban, ugyanakkor senki nem törődik azokkal, akik agresszíven vezetnek vagy látszólagos öntudatlanságban kóvályognak az autópálya belső sávjában 100-zal órákon át, netán az időjárási viszonyokat letojva tolják lekopott nyári gumival az első hó idején is. Arról pedig gondosan nem veszünk tudomást, nem beszélünk, nem akarjuk látni, hogy a hazai közlekedés túlszabályozottsága miatt gyakorlatilag lehetetlen a szabályokat betartva, gyorshajtás nélkül közlekedni. (Aki nem hiszi, csak egy napig próbáljon meg minden 60-as, 30-as táblát, minden 20(!!!) km/h-s lakó-pihenő övezetet tiszteletben tartani.)

Ismételjük csak meg: “a K&H biztos jövő indexéből kiderül, hogy a 30-59 éves magyarok 93 százaléka szerint a szabályok be nem tartása okozza a közlekedési baleseteket“. Furcsállom, hogy ez nem 100%, hiszen a baleset okozása önmagában is szabálytalan. De van még itt adat: “az ittas vezetést 76 százalékuk, az utak minőségét pedig 69 százalékuk tartja nagy vagy inkább nagymértékben felelősnek a szerencsétlenségekért“. Ez is érdekes. Részegen vezetett és elütött egy biciklist, amit amúgy észrevett volna? Világos helyzet. Az utak állapota? Mindenki tudja, hogy nálunk ez szar – hacsak nem egy olajfolt vagy egy hirtelen keletkezett vízgödör-beszakadás a baleset oka, szerintem itt sem az a rohadt, gonosz út, hanem a vezető a hibás.

“A megkérdezettek 65 százaléka szerint a szabályok hiányos ismerete, 64 százaléka szerint az autók műszaki állapota, 63 százaléka szerint pedig az autósok rutintalansága játszik szerepet a kedvezőtlen baleseti statisztikákban.” Na, ez már tök jól hangzik, nem? De akkor mit kezdjünk a következő számmal: “a gépjárművezetői oktatás színvonalát és a rendőrség hozzáállását tartják a legkevésbé felelősnek a helyzetért“. Halóhaló, hát az autósokkal a szabályokat megtaníttatni, az azokat megtanulni nem képesek kiszűrése nem az oktatás dolga lenne? A műszaki állapot ellenőrzése, a szabályok hiányos ismeretének szankcionálása meg nem a rendőrségé?

És akkor jöhet a reklám helye a közleményben: “a baleseti helyzeten technológiai oldalról is lehet segíteni, mégpedig telematikai megoldásokkal. A K&H ezért is indította el 2016 júliusában telematikai projektjét, amelynek célja a balesetek számának mérséklése, az üzemanyag-fogyasztás csökkentése és a közlekedési morál javítása. A legfrissebb, 2017. decemberi adatok szerint a projektben telematikai eszközzel felszerelt autók 8,1 millió kilométert tettek meg 7397 napnak megfelelő idő alatt. A sofőrök összesen 1,25 millió vezetési hibát vétettek és a legtöbb alkalommal – az esetek 47 százalékában – a gyorshajtás volt a probléma. Az adatokból kiderül az is, hogy 100 kilométerre 7,9 gyorshajtás jutott. A második leggyakoribb vezetési hiba a hirtelen fékezés 18 százalékos aránnyal, ami jóval elmarad a gyorshajtás eredményétől. A harmadik legtöbbször regisztrált vezetési hiba pedig a túl nagy sebességgel történő kanyarodásokból fakad, amely a hibák 16 százalékát teszi ki.”

A regisztrált “hibák” sorbarendezésénél megint hatalmas problémát látok. Egy elsokallt kanyar, egy kései, túl erős fékezés nem súlyosabb vezetési hiba, mint mondjuk a 4-es út soha be nem fejeződő építkezésein az évek óta kint lévő 60-as táblánál 80-nal menni, vagy a néptelen M35-ön 130 helyett 140-re tenni a tempomatot?

És akkor jön a Szép, Új Világ víziója: “A K&H biztos jövő index szerint a telematikai megoldásokhoz kötődő biztosítási díjkedvezményt a válaszadók 28 százaléka tartja fontosnak. A megkérdezettek 27, illetve 23 százaléka a telematikai megoldások előnyének tartja egyrészt a biztonságosabb vezetésre való ösztönzést, másrészt azt, hogy a visszajelzések alapján a sofőr információkat kap arról, hogyan tud biztonságosabban vezetni. A telematikai megoldásokat egyre több autógyártó és biztosítótársaság alkalmazza szerte a világon. A jövőben pedig a telematikai eszközökkel begyűjtött adatok segítségével javulhat a közlekedési baleseti helyzet.”

Hát persze. Majd nézzük meg, hogy a teljesen indokolatlan 30-as tábláknál a fekete dobozos autókat vezető díjcsökkentésre áhítozó fillérb*szó hétvégi autósok hirtelen fékbe állása mennyire csökkenti a balesetek számát, ha minden más körülmény változatlan marad a magyar utakon. Ki akar fogadni?