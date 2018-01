Elkészítettük 2018 első listáját, amiben azokat a kereskedésekben kapható új autókat szedtük össze, amelyek a legkisebb megterhelést jelentik a pénztárcának. Az árak listaárak, ezekből különféle praktikákkal, szánalomkeltéssel, alkudozással, különféle pénzügyi konstrukciókkal, vagy használtautó-beszámítással még le lehet faragni valamit. Legalábbis az esetek többségében. Az talán nem meglepő, hogy kétmillió forint alatt csak a Dacia és a Lada modelljei elérhetők, mint ahogy az sem, hogy ezekkel azért még nem feltétlenül lesz öröm az autózás. A listában az is megtalálható, mennyi pénzért lehet ugyanazt a modellt klímával megvenni. Persze lehet mondani, hogy klíma nélkül is lehet élni és hogy az csak úri huncutság, de mi mégis számoltunk vele.

Kis pluszért – 2 299 000 – a Ambiance felszereltséggel már központi zárat, ködlámpát, elektromos első ablakokat is adnak, de ha klímát is szeretnénk az autóba, akkor már az Arctic felszereltségen kell elgondolkodni, 2 499 000 forintért. Ha valaki rászán ennyit, akkor már a fűthető, elektromosan állítható külső tükröknek, fedélzeti számítógépnek és állítható magasságú vezetőülésnek is örülhet.

Lada

Az “Elegáns Urat” – Lada Granta – forintra ugyanannyiért lehet elvinni, mint a Logant. Jó alkalom ez arra, hogy megpróbáljuk eldönteni, hogy a Daciát vagy a Ladát választva költjük-e el okosabban a pénzünket. Az alapfelszereltséget jelentő Standard változattal 1,6-os, 86 lóerős motor jár, de ez már nem három, hanem négyhengeres. Az alapváltozat itt is klíma nélküli, ellenben első elektromos ablakemelő, fedélzeti számítógép és a karosszéria színére fújt lökhárító már jár az autóhoz. A legolcsóbb, manuális klímát is tartalmazó szint a Norma, amely 2 549 000 forintba kerül, viszont a klíma mellé már az erősebb, 96 lóerős, 8 helyett 16 szelepes benzinmotort kapja a vevő.

Suzuki

A Suzuki legolcsóbb példánya a Celerio, amely listaáron 3 299 000 forintért vihető el. Kicsit bonyolítja a dolgot, hogy a Suzukinál akciós ár is van a listán, ez érezhetően kedvezőbb: 2 649 000 forint. Ennyi pénzért már jár a manuális klíma is, így az alapváltozatba is nyugodtan bele lehet ülni. Pláne, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a legolcsóbb GL változatban is jutott előre elektromos ablakemelő, manuális klíma, fedélzeti számítógép. 68 lóerős, háromhengeres benzinmotorral él ez az ár.

Fiat

A legolcsóbban egy Puntót vihet haza az, aki a Fiat márkára gerjed. A 3 100 000 forintos ajánlat egy Punto Easy-ért, nem is olyan rossz. Az 1,4-es, 77 lóerős benzinmotoros kisautóba a manuális légkondi, az elektromosan állítható, fűthető külső tükrök, a központi zár, az állítható magasságú vezetőülés illetve a tempomat is belefért. Kicsit árnyalja a képet, hogy ha a listaár alapján keressük a legolcsóbb Puntót, akkor a gyengébb, 1,2-es, 69 lóerős motoros Easy változatot találjuk a lista legelején, 3 720 000 forintért, szerényebb felszereltséggel.

Kia

A Kia árlistáján a Picanto a legolcsóbb, abból is a szűken egyliteres benzinmotoros változat, 67 lóerős teljesítménnyel, LX névre hallgató felszereltséggel. Ezért az autóért 2 769 000 forintot kell a kasszánál hagyni. Az alapáras Picantóban van fedélzeti számítógép, központi zár, de ha valaki klímát is szeretne az autóba, akkor még a 450 ezer forintos Exclusive csomagot is be kell ikszelnie a listán. A kettő együtt már 3 219 000 forint, de ezért már egy teljesen élhető kisautót birtokolhat, aki a Kia mellett dönt.

Opel

Új Corsát legolcsóbban 3 500 000 forintért kapni, a Selection felszereltségi szintű, ötajtós Corsa 1,2-es, 70 lóerős motorral vihető el ennyiért. Elektromos külső tükrök, színezett üvegek, elöl elektromos ablakemelők vannak benne az árban, de a légkondi nincs. Akinek mégis kell, annak nem kell mindenféle extrákkal összekapcsolt csomagot vennie, elég, ha a légkondit csapja hozzá az alapárhoz, hogy kijöjjön a klímás Corsa 3 790 000 forintos ára.