Ez viszont már a mi képünk: pár hete csíptem el egy OBI parkolójában ezt a kisteherautót. Nem néztem meg, hogy téli vagy nyári-e ez a gumi, hisz mindegy is

Tíz év és négy milliméter A mai, korszerű gumiabroncsok a gyártók többé-kevésbé egyöntetű véleménye szerint tízéves korig érdemi állagromlás nélkül tűrik a napot-hideget-meleget, de tíz év után már gyors romlás tapasztalható a gumit alkotó keverék állagában, a gumi felkeményedik, hamarabb megcsúszik. Azt is jó tudni, hogy Európában általánosságban 4 mm profilmélységig számít téli guminak a téli gumi. Ha az abroncs felülete ez alá kopik, nyári gumiként még el lehet használni az abroncsot, itt Magyarországon 1,6 mm a jogszabályban előírt minimum.

A másik közleményt az Abroncs Kereskedőháztól kaptuk. Az ő kutatásuk célja az volt, hogy a téli átszerelési időszak után képet kapjunk az autósok abroncshasználati szokásairól, különösen a téli-nyári abroncsok arányára vonatkozóan. A felmérés során a vállalat munkatársai összesen csaknem 2000 gépjárművet – személyautót, mikrobuszt és kisteherautót – néztek át Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Székesfehérvár és Zalaegerszeg közterületein.

– A felmért gépjárművek között 86 százalékos a téli gumi használati arány, amelyet jobbnak értékelünk a korábbi évekhez képest – hangsúlyozta Tiszay Árpád, a cég kereskedelmi vezetője. – A vizsgált autók 2 százalékán négyévszakos, vagy kemény terepre tervezett off-road, 12 százalékukon pedig nyári abroncs van. A kisteherautók és mikrobuszok között az átlagosnál rosszabb ez az arány, 20 százalékuk még mindig nyári abroncsokon közlekedik. Itt azt várnánk, hogy magasabb a téli abroncsok aránya, hiszen ezeket az autókat többségében napi szintű munkára használják tulajdonosaik. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy nyári gumival sokkal nagyobb féktávra van szükség, mint a téli esetében. Céges személyautóknál viszont döntő többségben, 90 százalék feletti arányban tapasztaltunk téli gumi használatot.

Bár a 86 százalékos téli abroncs felszereltség nem tekinthető rossznak a korábbi évekhez képest, a szakemberek szerint az idetartozó téli gumik több mint 20 százaléka problémás, elöregedett és/vagy elkopott. Különösen az idősebb, valamint a frissebb rendszámmal rendelkező, vélelmezhetően külföldről behozott, szintén korosabb autók esetében figyelhető meg ez a tendencia.

– A nyugati országrészben az osztrák határ közelsége miatt magas téli abroncs arányt mértünk, Ausztriában ugyanis kötelező a téli gumi használata. Keleten is jobb az arány, mint a fővárosban. Budapesten belül nagy a szórás, itt előfordult olyan városrész, ahol 20 százalék feletti nyári gumi használatot tapasztaltunk a személyautók között is. A felmérésben előfordultak extrém esetekkel is: láttunk olyan külföldi autót, amelyen 3 különféle márkájú és állapotú nyári abroncs volt. Olyan kisteherautóval is találkoztunk, amelyre négyféle márka volt felszerelve, X-ben keresztben felrakva a téli-nyári abroncsai.