Nemrég Rüsselsheimben jártunk, hogy kipróbáljuk az eddig még csak statikusan megismert új Ioniq 3 prototípusát (hamarosan elárulhatjuk, milyen vezetni.) Ugyanakkor benéztünk a Hyundai európai fejlesztési központjába, ahol a koreai gyártó bepillantást engedett jövőbeli terveibe, megmutatva számos érkező modellt.

Látogatásunk során a vállalat több vezetőjével is beszélgettünk, érintve a gyártó közeljövőre vonatkozó terveit.

Egyelőre szinte minden titkos, de annyit elárulhatunk, hogy a következő 18 hónapban intenzív frissítést hajtanak végre a kínálatban. Érkezik három új szabadidőautó és két ferdehátú (köztük a már bejelentett Ioniq 3), de lesz még más újdonság is – olyan, amely szintén nem SUV. Összesen három olyan autóval készülnek, amelyek nem az Európában jelenleg jelentős többséggel értékesített szabadidőjármű-formátumot követik.

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A szakemberek hangsúlyozták, hogy a vállalat továbbra is többféle hajtásláncban gondolkodik, mert az európai piacok eltérő ütemben haladnak az elektromos átállás felé.

„Többféle hajtásláncot kínáló márka akarunk lenni, amely minden választási lehetőséget megad az ügyfeleknek, hiszen tudjuk, hogy az elvárások nem ugyanolyan sebességgel változnak” – mondta Xavier Martinet, a Hyundai Motor Europe elnök-vezérigazgatója.

„Svédország és Norvégia erősen támogatja az elektromos autókat, de ha megnézünk más piacokat – például Olaszországot, amely az egyik legkevésbé elektrifikált piac Európában –, ott azt kell kínálni, amit a vevők akarnak. Szerintem ez az előnye egy olyan márkának, mint a Hyundai, ahol a teljes cégcsoport szintjén több mint 7 milliós darabszámmal számolhatunk: megvan a kapacitásunk arra, hogy jelenleg minden szegmensben, minden technológiába beruházzunk. Nem mi irányítjuk a piaci átmenet sebességét, de azt igen, hogy mit kínálunk.”

A szakember újságírói kérdésre megerősítette, hogy a következő másfél évben érkező modellek között számos belső égésű motorral szerelt is lesz. „Nem az összes, de az öt új modell többsége valóban ilyen hajtáslánccal érkezik. Ugyanakkor ne feledjük, hogy nemrég vezettük be az Ioniq 5-öt, a 6-ost és a 9-est, most pedig érkezik az Ioniq 3 [amelyek mind elektromos hajtásúak – szerk.].” – mondta.

A Hyundai vezetői szerint az elektromos átállásra vonatkozó európai előrejelzések túlságosan optimisták voltak, a mostanra elért piaci részesedésük messze elmarad a korábbi jóslatoktól. Ennek oka pedig elég nyilvánvalónak tűnik:

„Amit jelenleg látunk, hogy az autók ára nagyon megemelkedett” – mondták. „Ideális esetben az ügyfelekre kellene hallgatnunk. Ők veszik meg az autókat, és azt üzenik nekünk, hogy a járművek ára – az összes szabályozás és a meghozott technológiai döntések miatt – olyan szintre ugrott, amit jelenleg nem tudnak követni.”

Az is elhangzott, hogy jelenleg Európa az egyetlen globális piac, amely még mindig nem érte el a COVID előtti szintet. Még mindig 2-3 millió autóval elmarad a korábbi eladásoktól.

„Úgy gondolom, egy bizonyos ponton szükség van a valóságellenőrzésre. Ha megnézzük a néhány évvel ezelőtti szimulációkat, a szakértők mind azt mondták, hogy 2025-ben az EU piacának 30%-a elektromos lesz, ám a valóságban ez kevesebb mint 20% lett. Nem vagyunk az elektrifikáció ellen, szerintem talán csak egy-két másik olyan gyártó lehet, akinek annyi elektromos autója lesz, mint nekünk: hét tisztán elektromos modellről beszélünk, a kínálatunk pedig a belső égésű motorral szerelt autókkal válik teljessé.”

Szó esett az Euro 7-es átállásról is, amely jelenleg komoly kérdés az egész iparág számára.

„Ez komoly vállalás, nem csupán károsanyag-kibocsátási jogszabály. Sokkal inkább hasonlít ahhoz, amit az USA-ban látni, ahol meg kell osztani az adatokat a hatóságokkal az autó teljesítményéről és a kibocsátott káros anyagokról. Még a fékpor-részecskéket is figyelembe veszik [az abroncsok részecskéi is számítanak majd, illetve a hibrid akkumulátorok élettartamára vonatkozó garanciaidő növekszik. – szerk.]”

A Hyundai szerint a szabályozás nyomán környezeti szempontból jobbak teljesítenek majd belső égésű motorral szerelt autóik, de mindennek komoly hatása lesz a költségekre. A technikai részletek miatt nem aggódnak.

Vajon akkor hosszan megmaradnak a belső égésű modellek?

„Vannak piacaink, ahol még mindig vannak tisztán belső égésű autóink. Például Törökország nem ösztönzi a hibridizációt nagy mértékben, ott el lehet adni sima motoros autót. Franciaországban viszont az adózás miatt muszáj hibrid irányba menni. Azokon a piacokon, ahol csökken a belső égésű motorok szerepe, leállunk velük. Minden évben lesz egy-két ilyen. Szóval fokozatosan megy majd végbe, nem egy pillanat lesz, amikor hirtelen leállítjuk.”

Felmerült a beszélgetés során, hogy kap-e utódot az i10-es miniautó, amely eredetileg 2007-óta szerepel a piacon, legutóbbi generációja pedig már hétéves.

„Az A-szegmensbe tartozó autók nehéz helyzetben vannak. Ebben a méretosztályban viszonylag csekélyek a darabszámok, ha összehasonlítjuk a B- vagy C-szegmenssel [kis- és kompakt autók – szerk.] Az árak alacsonyabbak, az ügyfelek kevesebbet akarnak fizetni egy miniautóért, mint egy kisautóért, szóval ez alapvető matematikai kérdés: kisebb volumen, alacsonyabb ár, szerényebb bevétel. Ez együtt jelentősen lecsökkenti a profitot.” – summázott a szakember.

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Elmondta, hogy egy A-szegmensbe tartozó modellbe nem lehet beletenni az összes hajtástechnológiát. Nincs meg a piac, ami igazolná azokat a beruházásokat, hogy készüljön belső égésű, hibrid és tisztán elektromos verzió is.

„Választani kell. Mi az Insterrel meghoztuk ezt a döntést. Nagyon jól működik, és elégedettek vagyunk a darabszámokkal, a profittal és a márkaértékkel, amit képvisel. Új ügyfeleket hoz a márkához.”

A vezetők többször hangsúlyozták, hogy a következő évek két fő pillére a hibridek és a tisztán elektromos modellek lesznek. Xavier Martinet ugyanakkor elárulta, hogy figyelik a kínai konkurencia által választott irányokat, a Super hibrid kifejezés használatát. „A plug-in hibridek és a hatótávnövelős elektromos autók fejlesztése is napirenden van.”

„Ezek az autók segítenek áthidalni a szakadékot a hagyományos és elektromos autók között. Még mindig akadnak, akik aggódnak amiatt a néhány alkalom miatt, amikor valóban nagy távolságok egy huzamban történő megtételére alkalmas autóra lesz szükségük. Így ezekre a jövőben is lesz piac.”