Már csak három napig, azaz június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus, pótlékmentes részletfizetés. Ez a határidő jogvesztő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem.

Mint ismeretes 2024.január 1-jétől az éves adót egy összegben kell megfizetni, április 15-ig. Gépjárműadót kell fizetni a belföldi forgalomban lévő, a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű és a pótkocsi után.

Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-ig kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) az automatikus, öthavi pótlékmentes részletfizetést.

Aki pedig nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett a forgalmit is kockáztatja, járművét ugyanis akár a forgalomból is kivonhatják.

A kérelmet a legegyszerűbben a NAV-Mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indokolás és igazolások csatolása nélkül. A NAV-Mobilban csak azt kell beállítani, hogy hány hónap alatt szeretnék rendezni az adót.

Eddig több tízezren éltek a részletfizetési lehetőséggel.