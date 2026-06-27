A vadgázolás mifelénk, elsősorban őz, szarvas, esetleg róka fácán elütését jelenti. Újabban azonban a nyulak is nagyobb figyelmet kaptak.  Májusban a Vezess is beszámolt arról a felvételről, amely egy balesetet rögzített, ahol egy nyúl gyakorlatilag nekiugrott és felborított egy rollerest.  

A Jászságban támadott újra a vérnyúl 1
Videón az elképesztő ütközés: nyúl találta telibe a rollerest
A következő eset jól mutatja, hogy még a mezőn mellett való…

A minap Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében történt valami hasonló. Mint a rendőrség beszámolójából kiderült Jászboldogháza külterületén egy elektromos kerékpáros került váratlan összetűzésbe egy tapsifülessel.

A Jászságban támadott újra a vérnyúl 2

A kép mesterséges intelligencia használatával készült

A kerékpáros az esti órákban tartott hazafelé, mikor egy közvilágítás nélküli útszakaszon váratlanul kiugrott elé a nyúl.  Az ütközést már nem tudta elkerülni, elesett, és megsérült. A balesetet „okozó” ezúttal sem várta meg a rendőröket, nyúlcipőt húzott.

Bár a „vérnyúl” története mosolyt csalhat az arcokra, a rendőrség szerint az eset rámutat arra, hogy a nyári időszakban, különösen alkonyat után és éjszaka, fokozottan számítani kell az úttestre hirtelen kirohanó vadakra. A kétkerekű járművel közlekedőknek már egy kisebb testű állat is komoly balesetet okozhat☝

A rendőrség kéri a közlekedőket hogy a külterületi, erdős-mezős szakaszokon körültekintően, az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedjenek, és mindig használjatok világítást

A Jászságban támadott újra a vérnyúl 3
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A Jászságban támadott újra a vérnyúl 4
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