A tartósan 35–40 Celsius-fok közötti hőmérséklet jelentősen megterheli az autók műszaki rendszereit. A motor és a hűtőrendszer fokozott igénybevételnek van kitéve, ezért különösen fontos a hűtőfolyadék és a motorolaj megfelelő szintje. A gumiabroncsok a felforrósodott aszfalton gyorsabban melegszenek, ami növeli a kopást és a defekt kockázatát, főként nem megfelelő guminyomás esetén. Az akkumulátorok élettartamát is csökkentheti a szélsőséges meleg.

Az utastér percek alatt akár 60–70 fokosra is felhevülhet, ami nemcsak rendkívül kellemetlen, hanem életveszélyes is lehet, ha gyermek vagy háziállat marad az autóban.

Emberi oldalról nézve a hőség fokozza a fáradtságot, lassítja a reakcióidőt, és növeli a figyelmetlenségből eredő balesetek kockázatát.

A rendőrség ezért azt tanácsolja az autósoknak, hogy ha a tűző napon állt az autó, ne ugorj be azonnal!

Indulás előtt nyisd ki az összes ajtót pár percre!

Óvatosan a klímával, mert a túl nagy hőmérséklet-különbség megterheli a szervezetet, és kiszálláskor azonnal fejbe kólint majd a meleg.

Mindig legyen nálad víz!

Ha hosszabb útra mész, 1 – 2 óránként állj meg egy benzinkúton vagy árnyékos pihenőhelyen.

Ezeken túlmenően azt is tarts fejben, hogy a rendszeres műszaki ellenőrzés és az előrelátó vezetés ilyenkor a biztonság egyik legfontosabb feltétele. Még ha van is légkondicionáló az autóban érdemes nem a legnagyobb forróságban útra kelni. Ha parkolsz próbáld elérni, hogy kevésbé hevüljön fel a jármű utastere. Így csináld: