Jelentősen átalakul a budapesti parkolás 2026 július 1-től, azaz jövő hét közepén. A fővárosban megszűnnek a parkolóautomaták, a parkolási díjat alapvetően digitálisan – mobilalkalmazással vagy SMS-ben – lehet megfizetni.

Emellett emelkednek a parkolási díjak is: Vagyis az A zónában a jelenlegi 600 forint helyett július 1-től 800 forintba kerül majd egy óra a hét minden munkanapján 8 és 22 óra között. A B zónában 450 forint helyett 600 forintot kell fizetni, szintén munkanapokon, de csak este 8-ig. A C zónában 400 forint lesz a díj a jelenlegi 300 forint helyett. A D zónában pedig 300 forint lesz 200 forint helyett reggel 8 és délután 18 óra között.

Nézd meg a zónákat a Vezess korábbi cikkében:

Drágulnak egyes P+R parkolók. Budapest őrzött P+R parkolóiban az éjszakai várakozás díja 200 forintról 300 forintra emelkedik, a Margitsziget északi parkolójában pedig 800 Ft/óra lesz a parkolási díj.

Bővül a teherautók útdíjköteles úthálózata. A 3,5 tonna feletti járművek HU-GO rendszerében új útszakaszok válnak díjkötelessé. A listát itt lehet böngészni.