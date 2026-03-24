A múlt hónapban 20,6 százalékkal, 158 280-ra nőtt az új akkumulátoros elektromos autók (BEV) eladása, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük 18,3 százalékra nőtt a tavaly februári 15,4 százalékról. A hibrid-elektromos (HEV) autók részesedése 35,6 százalékról 38,7 százalékra emelkedett.

Eközben a benzines autók piaci részesedése 28,5 százalékról 23,1 százalékra esett vissza februárban, a dízel járműveké pedig 9,5 százalékról 8,1 százalékra zsugorodott. Az EU-ban az új autók regisztrációja az idei első két hónapban tavalyhoz képest 1,2 százalékkal, 1,664 millióra csökkent.

Az ACEA adatai szerint Magyarországon az idei első két hónapban 19 ezer új autót hoztak forgalomba, 3,5 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Magyaroroszágon idén februárban összesen 10 729 új autót adtak el, 1,4 százalékkal többet, mint egy éve.