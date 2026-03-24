A Boodles egy közel 230 éve alapított ékszeripari családi vállalkozás Nagy-Britanniában, amelyet 2023-ban megválasztottak az év luxusmárkájának, egyik gyűrűjük a világ legnagyobb iparművészeti múzeumának, a Victoria and Albert múzeumnak az állandó kiállításán kapott helyet. Portfóliójukról pedig csak annyit, hogy az átszámítva akár 20 millió forintos fülbevalók, 18 milliós karkötők és 36 milliós gyűrűk csak az alapkollekciókat alkotják. Létezik ugyanis egy olyan, exkluzív terméksor is, ahol a legtöbb ékszer mellett csak annyi szerepel, ár érdeklődésre…

15 fotó

A Bentley először 2024-ben épített együtt autót a Boodles-zel, de a kollaborációt nem egyszeri alkalomnak tekintették. Most nem egyetlen autó készül mutatóba, hanem rendelhető és megvásárolható járművet, méghozzá a paletta bármely típusából, és ha ez nem volna elég, két különböző kivitel (normál és sötét) közül választhat az ügyfél.

A képeken egy nyújtott tengelytávú Bentayga Azure látható normál Boodles-csomaggal, ezzel indul a széria még az idei évben.

A színek, a fények, a részletek mind ékszerfinomságúak, gondosan kidolgozottak, a Boodles védjegyének számító púder-rózsaszín árnyalat több ponton is megjelenik az utastérben, illetve a karosszéria egyes pontjain.

A később piacra kerülő sötét színvilágú kivitel kontrasztosabb lesz, a pink helyébe ezüst és króm színű hímzések lépnek.

Ami összeköti az összes autót, az a műszerfalra rögzített, platinából és 18 karátos fehéraranyból készített dísz, amellyel már a 2024-es Continental GTC-n is találkozhattunk.