Az tippelt jól, aki úgy vélte, a tavaly bemutatott Concept AMG GT Track Sport tanulmány több egyszerű látványosságnál: ebből fejleszti ki ugyanis a Mercedes-AMG a következő generációs AMG GT Black Series modellt, valamint az annak alapjaira épülő GT3-as versenyautót.

A fejlesztési program már javában zajlik, olyannyira, hogy a gyár most mindkét leendő végterméket megmutatta tesztelés közben, természetesen álcafólia mögé rejtve.

Tényeket még nem közöltek, annyit azonban elárultak, hogy „minden idők legextrémebb Black Series” modelljéről van szó, a leendő GT3-tól pedig azt várják, hogy „rekordokat döntsön.”

Ez egyébként már a tanulmányautó bemutatásakor sejthető volt, hiszen a Track Sport elnevezés egyértelműen utal a motorsportból eredeztetett technológiák és hangolások alkalmazására.

Az AMG tavaly kora ősszel kezdte el tesztelni zárt pályán a prototípusokat, az immendingeni, házi létesítményük mellett a Bilster Berg nevű privát versenypályán, a portugáliai Portimãóban (Algarve versenypálya), illetve a spanyolországi Circuito Monteblanco pályáján zajlott a fejlesztés. Ennek most vége, így megkezdődhetett a program következő fázisa, immár a Nürburgringen.

Az álcafóliák színei nem esetlegesek: a jövőben piros harci színben fognak versenyezni a Mercedes-AMG GT3-asok, míg a Mercedes-AMG GT Black Series sárgában és zöldben tolja majd. A lenti képen, amely 2025 októberében, a tesztek kezdetén készült, még nem vált ketté a két színkód.

A Mercedes-AMG 2010-ben hozta létre GT3 ügyfélprogramját, míg az AMG Black Series vérvonala a 2006-os Mercedes-Benz SLK 55 AMG-ig vezethető vissza – egyébként már itt is Track Sport volt a projekt házon belüli elnevezése.