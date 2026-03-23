Az új forgalmi rend kialakítására azért volt szükség az autópálya-kezelő szerint, mert a jelenlegi forgalmi rend alatt csúcsidőben hosszan elnyúló torlódások is kialakultak a Sasfészek-tó pihenőhely és Biatorbágy térségében. Ennek a forgalmi helyzetnek az enyhítésére megoldást jelenthet a biatorbágyi felhajtó elkészülése májustól.

Az új forgalmi rend értelmében a 19-es és a 17-es kilométerek között lezárták az át nem terelt sávot, a Budapest felé haladó teljes forgalmat pedig a már átterelt sáv mellé irányították.

Az átterelt sávból a 17-es kilométernél két sávon lehet visszatérni az M0-s autóút felé. Akik Budaörs irányába szeretnének menni, azoknak az átterelt belső sávot kell használniuk, hasonlóan a jelenlegi forgalmi rendhez. Az országhatár irányába közlekedőket az új forgalmi rend nem érinti.