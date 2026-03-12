Az ötvenéves John Stephenson teljesítménye kapcsán új értelmet nyer a „ne próbáld ki otthon” figyelmeztetés: a küzdősportokban gyakorlott férfi február utolsó napjaiban 50 méterre húzott el egy Seat Leon személyautót a heréivel.

A vontatópányvát nem közvetlenül rögzítette legérzékenyebb testrészére: egy selyemsálat kötött fel magára, és arra csomózta rá a hevedert.

A férfi azért vállalta a hajmeresztő mutatványt, hogy „valami maradandó örökséget hagyjon maga után”, illetve, hogy felhívja a társadalom figyelmét a férfiakat sújtó mentális problémákra.

„A férfiak általában nem szoktak a problémáikról beszélni. Azt üzenem mindenkinek: ne féljenek felemelni a telefont, és segítséget kérni. A beszélgetésnek gyógyító ereje van.”

A háromgyerekes apuka nem egészen egy perc alatt tette meg hátrafelé lépdelve az ötven métert.

A sikeres rekord után elmondta, hogy előzetesen nem edzett a mutatványra, és bár amikor felszerelkezett, egy pillanatra felmerült benne, hogy vajon tényleg jó ötlet-e az egész, belevágott és megcsinálta.

„Ahogy elindultam, kioldódott egy biztonsági csomó, ami megrántott. Az fájdalmas volt, de végül sérülés nélkül megúsztam az egészet, bár egy kicsit belilultam ott lent.” – árulta el a sajtónak a férfi, akit élettársa maximálisan támogatott a társadalmi célú mutatványban.

John Stephenson korábban többször is húzott már el, illetve emelt meg autót, sőt, furgont is, ám akkor arra alkalmasabb testrészeit használta.

Nem ez az első rekord, ami Stephenson nevéhez fűződik: ő tartja a sebességi árnyékbokszolás világcsúcsát, fél perc alatt 300 ütést kivitelezett úgy, hogy mindkét kezében egykilós súlyzót tartott. Egy másik alkalommal öt és fél másodperc alatt hat rúgástechnikát mutatott be.