A Porsche Cayenne Electric tavaly egy 300 kW (408 LE) teljesítményű alapváltozattal és egy több mint dupla ilyen erős, 630 kW-os (857 LE) csúcsverzióval mutatkozott be. Nyilvánvaló volt, hogy a kettő közötti űrt legalább egy, de inkább több modellel fogja betölteni a cég.

Ezek közül az első meg is érkezett: a Cayenne S alapértelmezésben 400 kW csúcsteljesítményt (544 LE) oszt el a két hajtott tengely között.

12 fotó

Ahogy azonban a Cayenne és a Cayenne Turbo is képes átmenetileg nagyobb teljesítményt leadni – 442, illetve 1156 lóerőt –, úgy a Cayenne S is rendelkezik ezzel az overboost funkcióban.

A rajtautomatika aktiválásakor legfeljebb 10 másodperc időtartamra 666 lóerőre ugrik a rendszer összteljesítménye.

Ezt kiaknázva 3,8 másodperc is elég az autónak, hogy álló helyzetből 100 km/órára gyorsítson. A végsebesség 250 km/óra.

A WLTP norma szerinti elméleti, vegyes üzemű hatótávolság tekintélyes 653 kilométer, ami persze a 113 kWh bruttó kapacitású akkumulátor ismeretében nem meglepő.

Az akku akár 400 kW-tal tölthető, ha találunk erre alkalmas egyenáramú töltőpontot, nem egészen 16 perc alatt juthatunk el 10%-ról 80%-ra.

Az állandó mágneses szinkron villanymotorok közül ugyanúgy a hátsó részesül különleges bánásmódban, mint a Cayenne Turbo esetében: itt közvetlen olajhűtést és szilícium-karbid félvezetőt alkalmaznak.

A Cayenne S Electric egyedi rajzolatú, vulkánszürkére festett első és hátsó kötényeket kapott, a betétek és a hátsó diffúzor a karosszéria tizenhárom lehetőség közül kiválasztott színét kapja. A keréktárcsák 20 colosak.

Opcióként egy sor olyan tétel kérhető, amelyek eddig csak a Turbóhoz voltak elérhetők: ilyen a PTV Plus nyomatékvektor-szabályozás, az aktív felfüggesztés és a kerámia kompozit fékrendszer.

Természetesen a Sport Chrono csomag sem hiányzik az opciók közül.

Létezik egy Track (versenypálya) üzemmód, amely az akkumulátor előklimatizálásával készíti fel maximális teljesítményleadásra a rendszert.

A Cayenne S már rendelhető világszerte.

Az új modellel egy időben jelenik meg a kínálatban a belső stíluscsomag, amelyet a Porsche Exclusive Manufaktur részleg állított össze, és az összes elektromos Cayenne verzióhoz elérhető.

A csomag a speciális zöld fényezéssel összehangolt, kéttónusú kárpitozást, zöldre színezett alumínium dekorelemeket, a fejtámaszokra hímzett, stilizált Porsche emblémát, a műszerek, a kezelőszervek és a légbeömlők körül zöld gyűrűket, valamint zöld díszdobozban átadott, zöld színű indítókulcsot tartalmaz. A küszöbbetétet feketére eloxálták, viszont zöld fénnyel világít rajta a típusjelzés.