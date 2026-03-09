A Hersham and Walton Motors (HWM) a mai napig létezik, mint a világ legrégebben (1951 óta) működő Aston Martin-kereskedője. Történetünk szempontjából ez nem sok jelentőséggel bír, hiszen az 1938-ban alapított cég eredetileg versenyautók építésére született. 1948-ban, majd 1949-ben be is mutatták első két konstrukciójukat. A kettő közül utóbbi, a HWM-Alta (az utótag a motorbeszállító Alta Car and Engineering Company-re utal) eléggé ütőképesnek bizonyult ahhoz, hogy összeállítsanak köré egy csapatot, és benevezzenek az 1950-ben frissen elrajtoló Forma-1-es bajnokságra.

1951-től 1954-ig versenyzett az F1-ben a csapat, bár az első évben csak a svájci nagydíjon indultak. Itt rögtön a nyolcadik helyen ért célba egyik pilótájuk, az akkor még kezdő Sir Stirling Moss, aki 1952-ben is rajthoz állt Bernben a HWM-Altával – igaz, ott kiesett, és nem szerzett pontot. Négy év alatt egy ötödik helyezés volt a csapat legjobb eredménye.

Más szériákban sokkal sikeresebb volt az 1951-es versenyautó, összesen hét futamgyőzelem, valamint további tizenhét dobogós helyezés volt az egyenlege.

4 fotó

A nemzetközileg kevéssé ismert, ám brit motorsport-berkekben jegyzett és számontartott csapat sikeres versenyautójára emlékezik most a Caterham Seven HWM Edition, amelyből mindösszesen tizenkilenc darabot gyártanak, mindet jobbkormányos kivitelben. Az alapokat a Caterham Seven 420 adja, az autó normál és széles vázzal egyaránt rendelhető.

Az autók exkluzív HWM-zöld fényezést kapnak, amely a HWM-Alta 1951-es versenyautó színének pontos replikája. Szintén ez a versenyautó ihlette a gépházfedél oldalsó légbeömlőjét és az annak rácsozatára rímelő hűtőmaszkot. A lengőkarok és a kanyarstabilizátor, valamint a fényszórókat tartó konzolok retro-szürke festést kaptak. Egyedi a hűtőmaszk keretére illesztett logó, az üzemanyagtöltő nyílást pedig hátul középen helyezték el.

A műszerfal kézzel polírozott alumínium panel, a műszerek krómozottak, az áramtalanító kapcsoló tömör fémből készült, a leszerelhető Moto-Lita kormánykerék pedig fából. A váltógomb és a kézifékkar is krómozott, a padlókonzol a karosszéria zöldjében tündököl. Az ülések többféle bőrrel kárpitozhatók, közös jellemzőjük a fejtámaszt díszítő HWM embléma.

Az utas előtt, a műszerfalon ’1 of 19’ feliratú plakettet helyeztek el.

Ahogy az eredeti F1-es versenyautót a Seven HWM Editiont is egy kétliteres szívómotor hajtja, ám ez a Fordtól származik, legnagyobb teljesítménye 213 LE, ami az 560 kg-os menetkész tömeg mellett elegendőnek hangzik. A váltó ötfokozatú kézi, az autó 3,8 másodperc alatt gyorsul 0-96 km/órára, a végsebesség 224 km/óra.