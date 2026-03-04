Szerdán közleményt adott ki a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, amelyben azt írják, hogy a piacot önkényesen korlátozó, veszélyes intézkedések helyett (árstop, ársapka) egy fenntartható, sokrétűen szabályozható visszatérítési rendszerre kellene áttérni.

A benzinkutak kasszarendszerei online kapcsolatban vannak a NAV-val. Ezek a rendszerek képesek a vevők adatainak rögzítésére. Az adatok alapján könnyen megállapítható, hogy ki, milyen járműbe, mennyi üzemanyagot, milyen áron vásárolt – írják.

Az egyesület azt javasolja, hogy a kormányzat határozza meg azok körét, akik támogatásra jogosultak lehetnek (például minden magánszemély). A benzinkút azzal foglalkozhasson, amihez ért, és amire létrejött: szolgáljon ki mindenkit, egyenlően, és piaci áron.

Azok pedig, akik jogosultak támogatásra, igényelhessék vissza a támogatás összegét – ez lehetne az áfa bevallások, vagy a családi adókedvezmény rendszer, vagy az SZJA rendszer része.

Közbe újabb áremelés érkezik A közel-keleti konfliktus miatt elkerülhetetlen az üzemanyagok árának emelkedése. A benzin nagykereskedelmi ára csütörtökön újabb öt, a gázolajé nyolc forinttal kúszik feljebb. A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális átlagára 571, a gázolajé pedig már kereken 600 forint a kutakon, ezek az árak emelkednek tovább.

A költségvetés is jól járna a piaci árak magasabb áfájával, ugyanakkor nem alakulhatna ki a szűk készleteket veszélyeztető “benzinturizmus”, és a támogatás teljes egészében a magyar családokhoz juthatna el – olvasható a közleményben.

Ez a megoldás piackomfort, nem gátolja a Magyarország számára nélkülözhetetlen 30% importot, meggátolná a benzinturizmus kialakulását, áttekinthető és könnyen ellenőrizhető, hosszú távon is fenntartható lenne. Természetesen mindezeken túl rendkívül fontos a benzinkutak felszabadítása az adóprés alól, hogy rendelkezhessenek legalább a minimális karbantartási, fejlesztési lehetőséggel.