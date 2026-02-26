Míg egy évvel ezelőtt még a BMW 3-as sorozat vezette a toplistát 8200 érdeklődéssel, addig 2026 januárjára a BMW X-sorozat került az élre 6600 érdeklődéssel. A 3-as iránti kereslet egy év alatt közel 29 százalékkal csökkent, így a második helyre szorult vissza. A változás jól mutatja, hogy a prémium szegmensben az SUV-vonal végleg átvette a vezető szerepet a klasszikus szedánoktól – áll a Használtautó.hu közleményében.

A BMW X-sorozat nemcsak keresettségben, hanem árszintben is kiemelkedik. Az átlagár egy év alatt 12,37 millió forintról 13,12 millió forintra emelkedett, miközben az átlagéletkor 8,7 évről 8,3 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig közel 9 százalékkal mérséklődött.

Ezzel szemben a 3-as BMW továbbra is jóval idősebb kínálatot képvisel: az átlagéletkor közel 16 év, az átlagos futás 236 ezer kilométer felett alakul, miközben az átlagár 4,36 millió forintra emelkedett. A számok alapján a kereslet a fiatalabb, magasabb presztízsű, drágább SUV-állomány felé tolódik.

Az Audi esetében az A4 maradt a legnépszerűbb modell, ugyanakkor itt is visszaesés látható: a 2025 januári 5900 érdeklődés 2026 januárjára 5000-re csökkent. Az átlagár 3,18 millió forintról 3,37 millióra emelkedett, miközben az állomány enyhén fiatalodott.

A Mercedes-Benznél továbbra is az E-osztály viszi a „luxusvonalat”: 4000 érdeklődéssel ez a márka legkeresettebb modellje, átlagára egy év alatt 6,86 millióról 7,61 millió forintra nőtt. A C- és A-osztály inkább a belépő prémiumszegmensben mozog, alacsonyabb árszinten és mérsékeltebb kereslettel.

Érdekesség, hogy 2025 januárjában még szerepelt a top 10-ben a BMW i-sorozat 2300 érdeklődéssel, 2026-ra azonban kikerült a listából, helyét az 1-es BMW vette át.

A 2025-ös évjáratú, 6000 kilométer alatti – gyakorlatilag új vagy tesztautóként megjelenő – prémiummodellek esetében még markánsabb a kép. Ebben a szegmensben is a BMW X-sorozat vezeti a listát, közvetlenül mögötte pedig a BMW M-sorozat áll. Az M-modellek átlagára meghaladja a 38 millió forintot, de az adatok alapján a teljesítményalapú prémium iránt jelentős fizetőképes kereslet mutatkozik.