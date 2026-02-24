Januárban 24,2 százalékkal, 154 230-ra nőtt az új akkumulátoros elektromos autók (BEV) eladása, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük 19,3 százalékra nőtt a tavaly januári 14,9 százalékról.

A hibrid-elektromos autók részesedése 34,9 százalékról 38,6 százalékra emelkedett. Eközben a benzines és dízelautók együttes piaci részesedése 30,1 százalékra esett vissza a tavaly januári 39,5 százalékról.

Az ACEA adatai szerint Magyarországon idén januárban az új akkumulátoros autókból 780-at értékesítettek, 38,3 százalékkal többet a tavaly januárinál. Benzines autóból 29 százalékkal kevesebbet, 1682-öt, dízelautóból 49,3 százalékkal kevesebbet, 669-et regisztráltak.

A hálózatról is tölthető, plug-in hibrid (PHEV) autók eladása 105,8 százalékkal, 638-ra ugrott, míg a hibrid-elektromos (HEV) autóké 0,3 százalékkal, 4496-ra csökkent. Magyaroroszágon idén januárban összesen 8287 új autó adtak el, 9,2 százalékkal kevesebbet, mint egy éve.