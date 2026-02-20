A több tízezer alkatrészből álló, modern autóknál statisztikailag elenyésző az esélye annak, hogy a gyártás során minden tökéletesen alakult. Amikor eljön egy ilyen hiba, az autógyártók és/vagy beszállítóik azt saját költségükön orvosolják: erre szolgálnak a visszahívási kampányok.

Az Európai Unió hétről hétre közzéteszi a legfrissebb visszahívások listáját, mi pedig megosztjuk ezt veletek, még ha ezen a héten egyetlen esetről számoltak is be. Ha az alábbiakból úgy gondolod, a járműved érintett lehet, vedd fel a kapcsolatot egy márkakereskedővel, aki elmondja, mi a teendőd.

Autóipari visszahívás 2026. 07. hét