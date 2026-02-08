Elon Musk a közelmúltban bejelentette, hogy április elsején bemutatja a Tesla Roadster végleges változatát, ezzel előkészítve a modell közelgő sorozatgyártását.

Noha ő maga is hozzátette: nem véletlenül időzíti bolondok napjára a premiert, mert így, ha mégsem jön össze a bemutatkozás, azt mondhatja, csak viccelt, más jelek is utalnak arra, hogy valóban rövid időn belül kereskedelmi forgalomba kerülhet az elektromos sportautót.

Az autógyártó február 5-én két grafikus elemet védetett le az Amerikai Egyesült Államok szabadalmi hivatalánál: az egyik egy stilizált kupé-sziluett, a másik a Roadster típusnév egyedi rajzolatú megvalósítása, úgynevezett lettermark.

Mindez nem garantálja természetesen, hogy a Tesla ténylegesen gyártásba veszi a Roadstert, pláne, hogy még idén, hiszen a közelmúltban többször is hangsúlyozták, hogy az önvezető járművekre, a robotikára fognak összpontosítani.

A mérleg másik serpenyőjében viszont ott van Elon Musk egy januári megnyilvánulása: ekkor azt mondta egy interjúban, hogy a Roadster lesz a legkiválóbb az utolsó ember-vezette autók közül. Igaz, azt is mondta, hogy a Roadster repülni fog tudni, és hogy a beépített fúvókák olyan intenzív gyorsulást tesznek majd lehetővé, ami miatt az autó egészségügyi kockázatot jelenthet szívbeteg emberek számára…

A Roadster 2017-ben bemutatott prototípusa (képeinken) elöl egy, hátul kettő villanymotort alkalmazott, akkumulátora hatalmas, 200 kWh kapacitással bírt, tölteni 350 kWh fölötti teljesítménnyel lehetett, hatótávolsága pedig elérte az 1000 kilométert.