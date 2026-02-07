Egy 23 éves férfi és 4 ismerőse hajnalban, egy házibuliból tartott hazafelé személygépkocsival. A járművet vezető vádlott ittas volt. A férfi Karcagon, egy enyhén jobbra ívelő útkanyarulatba 100 km/h-t meghaladó sebességgel haladt be, ami miatt a személygépkocsival sodródni kezdett, majd a bal oldali forgalmi sávba áthaladva félfrontálisan nekiütközött az út szélén szabályosan leállított tehergépkocsinak

Még 2024. április 14-én történt az eset, amely kapcsán most emelt vádat az Ügyészség.

A baleset miatt a vádlott és két utasa – akik a hátul ültek és nem használták a biztonsági övet – 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedtek el, míg az egyik utas sérülései maradandó fogyatékosság hátramaradásával gyógyultak. A másik két utas 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

Az ügyészség a büntetlen előéletű fiatalemberrel szemben felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott. Az ügyben a Karcagi Járásbíróság fog döntést hozni.