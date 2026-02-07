Új eszközzel bővült a közlekedők „fegyvertára”: 2026. február 2-án hivatalosan is elindult a brit kormány szolgáltatása, amely naprakész üzemanyagár-adatokat tesz elérhetővé a nagyközönség számára.

A Fuel Finder olyan állami kezdeményezés, amely összegyűjti és nyilvánossá teszi az ország 8300 töltőállomása üzemanyagáraival kapcsolatos információkat, beleértve a benzin és a gázolaj literenkénti díját, a kutak üzemeltetőjét és egyéb részleteket.

A rendszer lényege, hogy minden üzemanyagot értékesítő töltőállomásnak jogszabály szerint jelenteni kell az árait legkésőbb 30 perccel az után, hogy azok változtak, így a valós idejű vagy ahhoz közelítő adatok állnak rendelkezésre arról, hol érdemes tankolni.

Bár a Fuel Findert a kormány vezette be, nem egy weboldal a fő fegyverzete. Ehelyett a strukturált adathalmazt harmadik fél által fejlesztett alkalmazások, navigációs eszközök vagy összehasonlító weboldalak integrálhatják, így a felhasználók könnyen megtalálhatják a környékükön vagy útvonaluk mentén elérhető legkedvezőbb árakat. Vagyis a Google Maps és Waze alkalmazásokban jelenhetnek meg az árak.

A program mögött részben a brit versenyhatóság, a Competition and Markets Authority (CMA) áll: 2023-ban megállapították, hogy a verseny gyengült a brit üzemanyagpiacon, a kiskereskedelmi felárak magasak maradtak, és nehezebb volt a fogyasztóknak átlátható árakat találni.

A rendszer nemcsak abban segít a járművezetőknek, hogy olcsóbb üzemanyagot találjanak, hanem a kiskereskedők közötti versenyt is fokozza. Míg a nagykereskedelmi üzemanyagárak gyakran ingadoznak, a megtakarítások nem mindig tükröződnek azonnal a kútnál. Az árak láthatóbbá és könnyebben összehasonlíthatóvá tételével a kormány reméli, hogy a kedvezőbb árakat kínáló benzinkutak több ügyfelet vonzanak, ösztönözve a szomszédos kiskereskedőket, hogy saját árak csökkentésével reagáljanak.

Magyarországon a legismertebb árösszehasonlító oldal a Holtankoljak.hu, illetve a Waze térképalkalmazásban a felhasználók is frissíthetik az árakat.

A Vezess is minden a kutakon érzékelhető árváltozást követ és megjelenít az oldalon, de abban is tudunk segíteni, hogy miként autózz olcsóbban: