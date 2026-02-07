Február 7-én 10 órától a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. Nógrád Vármegyei Igazgatósága lezárta a magyar-szlovák államhatárig a 2209-es számú utat, valamint az Őrhalom és a szlovákiai Ipolyvarbó közötti Szent-Iványi közúti hidat.

A közlekedők a lezárt határátkelő helyett a balassagyarmatit használhatják – olvasható a közleményben.

2007-ben, a két ország schengeni csatlakozása után a környékbeli falvak lakossága fából egyszerű gyalogoshidat ácsolt, de valódi hídra évtizedeket kellett várni. A mostani híd alapkövet 2022 márciusában tették le, majd 2023. december 1-jén adták át. A híd átadásával a két település közötti, korábban kerülővel 24 kilométeres út néhány száz méterre csökkent. A magyar oldalon a 2209-es út, szlovákiai oldalon az 565002-es számú megyei harmadrendű rendű út kapcsolódik hozzá.

Sajátossága, hogy a csatlakozó út a hullámtérben terepszinten, a mértékadó árvízszint alatt húzódik, azaz bár az év nagy részben járható, árvíz esetén víz alá kerül. Ennek nem csak a tervezett minimális forgalom és az 1 km széles hullámtéren való töltésépítés költségének megtakarítása az oka, hanem az is, hogy az itteni mocsárrétek természetvédelmi területnek számítanak.

Nevét Szentiványi Ferencről, az Ipolyvarbón nyugvó egykori főispánról, királyi ítélőmesterről és országbíróról kapta.

