Az akkumulátor-specialista CATL és a Changan autógyártó közösen jelentették be, hogy még az idén megkezdődik annak a személyautónak a sorozatgyártása és forgalmazása, amelyet nátrium-ion technológiára épülő akkumulátorral szereltek fel.

4 fotó

A CATL közleménye világelsőként számol be a fejlesztésről, ugyanakkor az Autonews emlékeztet arra, hogy a Volkswagen támogatásával már 2023-ban elkészült a JAC Yiwei E10X, amely szintén Na-Ion akkumulátort alkalmazott.

A nagyközönség számára persze annál jobb, minél élesebb a verseny, hiszen így hamarabb kezdődhet meg a technológia széles körű bevezetése, beleértve az európai piacot is. A CATL állítólag már idén elkezd Na-Ion akkumulátorokat szállítani európai autógyártóknak.

A Na-Ion akkumulátoroktól a villanyautózás egyik legfontosabb ígéretének: az olcsó elektromos kisautónak a megvalósítását várják. A technológia nem igényel ritka, drága és problémásan kinyerhető nyersanyagokat – a Föld nátrium-készletei sokkal gazdagabbak, mint a lítium-telepek. Hőstabilitása rendkívüli, állítólag -40°C – +70°C tartományban használható kapacitásvesztés nélkül, azaz olyan régiókban is használható, ahol a Li-Ion akkuk csak kompromisszumokkal. Energiasűrűsége ugyan elmarad a li-ion egységekétől, ám nem rosszabb a mostanában egyre szélesebb körben alkalmazott lítium-vasfoszfát rendszerekénél.

A CATL Na-Ion akkumulátorai már megtalálhatók haszonjárművekben, személyautóba azonban csak most fogják beépíteni azt. A vállalat tájékoztatása szerint első körben 400 kilométeres hatótávolsággal lehet majd számolni, később ezt akár másfélszeresére emelik majd. A PHEV és hatótávolság-növelős elektromos járművek esetében 300-400 kilométer a megcélzott érték. Ezek persze kínai szabvány szerint értendők. WLTP normára konvertálva 250 – 330 kilométeres hatótávolságú hibridekre és 410-490 km hatótávolságú villanyautókra számíthatunk, ami persze megint csak félinformáció, hiszen az akkucsomag fizikai méreteiről, tömegéről és névleges