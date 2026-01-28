2025 decembere mérföldkőnek bizonyult az európai autópiacon: az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) friss adatai szerint a tisztán elektromos járművek (EV) eladásai most először múlták felül a hagyományos benzines autókét ‒ írja a Carbonbrief.

A számok magukért beszélnek

A tisztán akkumulátoros elektromos autók regisztrációja elérte a 217 898 darabot, ami 51%-os ugrást jelent a 2024. decemberi adatokhoz képest. Ezzel szemben a hagyományos benzines modellek értékesítése 19%-kal zuhant: a 2024. végi 267 834 darabról 216 492-re csökkent 2025 decemberében. (Fontos megjegyezni: az ACEA definíciója szerint ebbe a kategóriába nem tartoznak bele az öntöltő hibridek, csak a tisztán benzinnel hajtott járművek, ez árnyalja a képet.)

Éves szinten nézve 2025-ben az elektromos autók piaci részesedése 17,4%-ra nőtt az unióban, szemben az előző évi 13,6%-kal.

A növekedés motorja

Tavaly összesen 1 880 370 új akkumulátoros elektromos autót helyeztek forgalomba. A piacot négy nagy ország uralja, amelyek együttesen a regisztrációk 62%-át adták:

Németország: +43,2%

Hollandia: +18,1%

Belgium: +12,6%

Franciaország: +12,5%

Ezzel párhuzamosan a benzines autók piaca 2025 egészét tekintve 18,7%-kal zsugorodott, és minden jelentős piacon csökkenést regisztráltak. A legmeredekebb zuhanást Franciaország produkálta (‒32%), de Németország (‒21,6%), Olaszország (‒18,2%) és Spanyolország (‒16%) is jelentős mínuszban zárt.

Összességében 2025-ben 2 880 298 új benzines autót regisztráltak, amivel piaci részesedésük a 2024. decemberi 33,3%-ról 26,6%-ra olvadt.

Még vezetnek a hibridek

Bár az öntöltő hibridek (amelyek kizárólag benzinből vagy gázolajból nyerik az energiát, de a fékezéskor elvesző mozgási energiát visszaforgatják a rendszer elektromos komponenseivel) még mindig az EU autópiacának legnagyobb szegmensét alkotják – eladásaik 5,8%-kal nőttek, elérve a 324 799 darabot decemberben –, a hálózatról tölthető autók térnyerése ennél gyorsabb. A tisztán elektromosok (+51%) és a plug-in hibridek (+36,7%) decemberi növekedése jelzi az irányt.

Enyhülő szabályozás?

A regisztrációs adatok hátterében az EU decemberben közzétett új autóipari csomagja áll, amely a „tiszta mobilitásra való átállást” hivatott támogatni. A javaslatok között szerepel egy lényeges változás: a belső égésű motorok 2035-ös teljes tiltása helyett a károsanyag-kibocsátás csökkentésére helyeznék a hangsúlyt.

A tervezet szerint az EU 2035-re a szén-dioxid-kibocsátás 90%-os csökkentését célozná meg (a 2021-es szintekhez képest), ahelyett, hogy minden eladott járműnek zéró emissziósnak kellene lennie.

A fennmaradó 10%-ot az EU-ban gyártott alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, valamint e-üzemanyagok és bioüzemanyagok használatával kompenzálnák. Ez kiskaput nyithat a plug-in hibridek (PHEV), a hatótávnövelős elektromos autók (range extender), sőt a hibridek és a tisztán belső égésű motoros járművek számára, 2035-öt követően.

Az autóipar résztvevői érthető módon, a piaci folyamatokat látva nem szorgalmazzák a teljes elektromos átállást. A Stellantis európai vezetője például nemrég azt állította, hogy nincs „természetes” kereslet az elektromos autók iránt. A gyártók azzal érvelnek, hogy a kínai konkurencia és az amerikai vámok árnyékában lazítani kellene az uniós célokon.

A Volkswagen vezet, a Tesla zuhan, a BYD tör előre

A márkák versenyében továbbra is a Volkswagen áll az élen: piaci részesedése decemberben 26,7%-ra nőtt (egy évvel korábban 25,6% volt). Őket követi a sorban a Stellantis, a Renault, a Hyundai, a Toyota és a BMW.

Az elektromos óriás Tesla azonban nehéz időszakon van túl: piaci részesedése a 2024. decemberi 3,5%-ról 2,2%-ra esett 2025 decemberére. A teljes évet tekintve a márka uniós piaci részesedése drasztikus, 37,9%-os zuhanást szenvedett el.

Ezzel szemben a kínai BYD letette a névjegyét: piaci részesedését a korábbi 0,7%-ról 1,9%-ra növelte 2025 decemberére.