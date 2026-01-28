2014-ben alapították a Faraday Future-t, akik egész nagy lendülettel vágtak bele a villanyautó-fejlesztési kalandba első éveikben, még a Forma-E-ben is feltűnt a cég. Ez a hév azonban hamar megtört, pár év után inkább már a megmentésükre kellett koncentrálni, ami össze is jött. A munka ez után nem állt le, de Európa közepéről nézve jóval láthatatlanabbak lettek.

Nemrég azonban tettek róla, hogy láthatóbbak legyenek, mégpedig egy elég szokatlan fejlesztéssel. Egyik fő projektjük jelenleg az FX Super One nevű egyterű, mely négy-, hat- és hétszemélyes kivitelben is előrendelhető. Már az is érdekes benne, hogy a Faraday Future a villanyautós vonalat részben elengedve hatótávnövelős hibridként dobja piacra először az autót: a 39,5 kWh-s akkupakkot a két tengelyen lévő, együtt 480 lóerős teljesítményű villanymotorok merítik, míg egy másfél literes turbós benzinmotor töltené.

Ami miatt azonban mindenki megnézi az egyterűt, az a Super EAI F.A.C.E. System, mely egy hatalmas kijelzőt jelent a hűtőmaszk helyén. Az opcióként elérhető külső LED-orr menet közben is villoghat, minták rajzolódhatnak ki rajta, de akár videót is lehet rajta játszani – minderről az dönt, aki épp kezeli a kocsihoz tartozó okostelefonos alkalmazást.

A Faraday Future szerint ez a pixelfelület az autó egyfajta interaktív arca is lehet, melyen keresztül kapcsolatba kerülhet és kommunikálhat a külvilággal a jármű, illetve annak utasai. Természetesen a képből nem maradhat ki a mesterséges intelligencia sem: akár beszélhetünk is a jármű képernyőjén megjelenő személyre szabott avatárhoz, a hangutasításokat ott is érzékeli az autó, a nagy nyelvi modellek segítségével pedig egész sok dolgot meg is ért.

