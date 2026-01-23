A magyar hatóságokat hétfőn tájékoztatták arról, hogy egy nemzetközi autókölcsönző több, külföldön bérelt jármű eltűnését észlelte. A kocsikat egy magyar férfi neve alatt működő vállalkozás bérelte Németországban, Ausztriában és Svájcban. Mivel a bérleti díjakat nem rendezték, a járműveket pedig nem szolgáltatták vissza, az autókölcsönző feljelentést tett.

A rendőrök a kocsikat lopottként rögzítették és körözni kezdték. Az információk szerint 14 jármű lehetett Magyarországon. A budapesti, valamint a Bács-Kiskun, Nógrád és Pest megyei rendőrök az ORFK koordinációjával csütörtök hajnalban egyszerre hét helyszínen intézkedtek.

Összesen 13 körözött autót, köztük Volvókat és BMW-ket foglaltak le, amelyek összértéke mintegy 210 millió forint, az értékük egyenként 8,7 és 28,2 millió forint közötti. Az autók használóinak elszámoltatását a magyar nyomozók megkezdték.